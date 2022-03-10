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防火災悲劇 新北議員籲社區應全面設警報系統

中央社 / 新北10日電

近來各縣市頻傳火災傷亡悲劇，民進黨新北市議員李倩萍今天說，新北約萬棟住宅大樓依規定可免設火災自動警報設備，盼能加裝以防止悲劇再發生。消防局表示，建議中央修法因應。

李倩萍表示，包括台中套房大樓火警造成6死，以及蘆洲日前大樓火警造成1死，為防止大樓火災傷亡悲劇再發生，若所有社區大樓都能裝設自動警報設備，就可以在火災發生初期進行逃生或啟動防火自衛。

她表示，依現行消防安全設備標準，6至10樓單層樓地板面積少於300平方公尺者，或適用民國78年設備標準者等規定，全市約萬棟社區大樓免設自動警報設備，市府應該協助強化這類住宅防火設施，以防類似憾事再度發生。

新北市消防局表示，消防安全設備的設置是依照中央法令各場所危險程度（樓層、面積、用途）不同，分類要求設置、列管、檢查。如有不足部分，可建議中央修法因應。消防局也籲請民眾務必留意家中電氣使用安全及孰悉避難逃生觀念，以避免火災及造成人命傷亡。

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