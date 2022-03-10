防火災悲劇 新北議員籲社區應全面設警報系統
近來各縣市頻傳火災傷亡悲劇，民進黨新北市議員李倩萍今天說，新北約萬棟住宅大樓依規定可免設火災自動警報設備，盼能加裝以防止悲劇再發生。消防局表示，建議中央修法因應。
李倩萍表示，包括台中套房大樓火警造成6死，以及蘆洲日前大樓火警造成1死，為防止大樓火災傷亡悲劇再發生，若所有社區大樓都能裝設自動警報設備，就可以在火災發生初期進行逃生或啟動防火自衛。
她表示，依現行消防安全設備標準，6至10樓單層樓地板面積少於300平方公尺者，或適用民國78年設備標準者等規定，全市約萬棟社區大樓免設自動警報設備，市府應該協助強化這類住宅防火設施，以防類似憾事再度發生。
新北市消防局表示，消防安全設備的設置是依照中央法令各場所危險程度（樓層、面積、用途）不同，分類要求設置、列管、檢查。如有不足部分，可建議中央修法因應。消防局也籲請民眾務必留意家中電氣使用安全及孰悉避難逃生觀念，以避免火災及造成人命傷亡。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言