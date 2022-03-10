北市東區門戶計畫用電需求 台電：已超過70次溝通

外界關注台北東區供電瓶頸問題，經濟部長王美花今（10）日於立院經委會會前訪時表示，汐止變電站已經滿載，松湖變電站2、30年前就提出要蓋，拜託台北市政府協助台電、發給相關證照；至於民調方面，王美花說「做了非常多次」，台電則表示前後做了70次以上的小型溝通。

立法院經委會今日要求經濟部針對303大停電進行調查與改善報告，立委高嘉瑜關切松湖變電站問題。

王美花受訪時表示，台電其實2、30年前就提出要蓋松湖變電站，其重要性在於供給東區用電的汐止變電站已經滿載，「對內湖地區來講，台灣不是沒有電，但需要有新的變電站才能讓內湖地區電力輸送達到效果」，且1000kV以上大用戶就不容易取得許可。

王美花說，要再拜託北市府協助台電、給相關證照，至於地方溝通，相關民調也做了非常多次。

台電表示，近年內湖、南港地區工商業蓬勃發展，而供應該地區的汐止超高壓變電所，供電能力已接近飽和，為避免供電設備或線路超載，難以配合再提供超過1000瓩以上的中大型新增用電計畫，對於松湖多目標變電所大樓，台電表示從去年起已經辦理超過70次小型溝通。

台電表示，松湖2018年改為變電所全地下化設計，將變電設備移入地下，地上層則結合公共設施，成為多目標變電所大樓，期爭取民眾認同，2021年至今已辦理超過70次小型分眾溝通，並部分結合變電所實地參訪，並於2021年10月31日舉辦200人以上的大型公開說明會。另外台電已委請學校第三方公正單位進行電磁場完成模擬，未來將加強多元社會溝通說明。

台電指出，松湖變電所自2000年奉政院核定為第六輸變電計畫，歷經3任市長，3次都市設計審議，已延宕多年，而截至今日為止，已有21件1000瓩以上新增用電計畫共計15.5萬瓩無法滿足，需要盡快解決，避免長期累積案件，影響更多中大型用電需求工商業的發展。

台電說明，松湖現址係經過北市政府於93至95年間邀請各領域專家學者組成「松湖E/S設置地點評估專案小組」評估認可的最適當地點，松湖多目標變電所大樓是東區電力供輸的新核心，連接松湖相關輸電線路已經投入約數十億的經費布建電纜洞道；目前松湖變電所多目標使用許可已第三度送審、並於今年2月23日補正掛件申請審查。