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新北坪林實驗國中成年禮 探索踏查淡蘭古道

中央社 / 新北10日電

新北市坪林實驗國中8年級今天展開2天1夜的30公里淡蘭古道踏查，融合美感與品格教育、自然生態與環境保護等課程，必須自己紮營過夜，是學生自我省思與期勉、成年禮重要展現。

坪林實驗國中校長歐志華今天接受中央社記者電訪表示，學校於110學年度轉型為實驗學校，主要教育特色著重在學生品格力發展，培養學生從關懷知識出發，繼而落實關懷人我、自然與社會的實踐行動。

歐志華說，坪林以茶聞名，山環水抱孕育豐富生態資源，因應地區特色，學校從前年起發展淡蘭古道踏查探索課程，原本去年舉辦的第2屆受COVID-19疫情影響延後，往後也將成為8年級的既定課程，也是學子成年禮的一部分。

歐志華表示，校方在老師與家長共同經營下，發展「以探索體驗教育，健康身心豐厚生命」課程，8年級安排淡蘭古道2天1夜踏查、將來還計畫9年級攀登雪山東峰，於暑假安排單車半環島課程。

在社區、家長全力支持下，今天有8輛保母車戴著26名學生到闊瀨古道，朝烏山越嶺古道前進，開啟這次淡蘭古道將近30公里長征的旅程。除了夜間紮營，還有坪溪古道及石空古道等涉水越溪路段。

歐志華說，孩子也克服擔憂、恐懼出發，相信過程會學到激發自我突破的勇氣、團結合作互助、冒險與堅持的精神，這些都是品格教育的重要元素。

淡蘭古道 坪林

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