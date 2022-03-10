影／談國民黨改革 侯友宜：願意改變就會走出低迷

副總統賴清德昨天接受專訪，談及國民黨改革，賴清德表示，要給國民黨主席朱立倫一點時間。新北市長侯友宜今天出席新莊興化市場改建工程動土典禮，侯友宜表示，只要願意改變，符合民意依歸，總有一天會走出低迷，能夠更有力量向前邁進。

侯友宜表示，每一個團隊除了要大家一起合作努力以外，就像人生團隊過程當中，有高有低，碰到挫折不要擔心，只要不斷的願意改變，符合民意依歸，努力往共同目標走，在挫折當中學會成長，學會不斷調整步伐，總有一天會走出低迷，能夠更有力量向前邁進，期待大家一起努力的做事，符合民意，改變也讓大家能跟民意結合，讓團隊更有力量。

另外，指揮中心祭出65歲以上長輩從3月10日至4月10日施打疫苗，可獲得500元以下的衛教品。新北市長侯友宜呼籲，新北市隨時歡迎長輩來打疫苗，只有讓自己的免疫力，因為施打疫苗能夠提高，才可以保護自己，他拜託長輩們趕快來打，他們一定做好，更為大家快速服務。

侯友宜表示，他謝謝新北市的長輩，在第一劑、第二劑施打非常踴躍，目前新北市的第一劑覆蓋率八成四，第二劑將近八成，那第三劑約四成九，長輩在第三劑比較落後，希望65歲以上的長輩，那希望能夠趕快踴躍來施打，政府也有鼓勵要發500元的禮券，希望鼓勵他們來施打，最近也接到不少長輩們想要來追打第三劑，他覺得這是一個好事情，也希望還沒有打第三劑的長輩們趕快來施打。