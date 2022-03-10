北市人權歷史走讀活動 重回受難者最後生命場景

白色恐怖期間，台北市多個場域成為決策、執行所在地，為讓民眾更加了解這段歷史與意義，文化局在3月到6月舉辦12場人權歷史場址走讀活動，帶民眾重回受難者最後生命場景。

台北市文化局為推廣人權議題，攜手國家人權博物館及台灣共生青年協會舉辦「拾遺台北：白色恐怖時期人權歷史場址走讀活動」，從3月開始到6月，每個月以受難者路線、文學路線及文化資產路線3種不同主題，帶領民眾走訪生活場域中的文化資產與人權場址，從不同的視角認識台北。

文化局發新聞稿介紹，受難者路線以白色恐怖受難者的生命經驗切入，帶領民眾重回喜來登大飯店（原軍法處看守所）、馬場町紀念公園（原馬場町刑場）和六張犁墓區，完整走過受難者被逮捕、審判、槍決到埋葬的場址，讓民眾對受難者生命歷程以及迫害體系有更深刻的認識。

文化局表示，文學路線著重歷史事件中的文學性，在3、4月以逮捕台灣大學及師範大學學生的四六事件為主軸，5月辦理勇於挑戰體制權威的自由主義大師殷海光講座及故居導覽，6月以日常中的不平常為主題走讀博愛特區。

文化局指出，文化資產路線則是帶領民眾重新認識北投，走訪當地豐富的文化資產，除了觀光休閒的面向，還隱藏軍事機關與情報刺探、蒐集等控制體系，例如警備總部北投調查組、北投憲兵隊等。

文化局表示，除了實體報名走讀活動，「臺北市人權歷史場址小旅行」網站上提供數位版走讀路線導覽地圖，供民眾自行下載並依據不同主題走訪生活場域中的文化資產與人權場址，透過親身接觸認識白色恐怖歷史。