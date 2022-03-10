侯友宜：國民黨努力改革 順民意定能走出低迷

國民黨籍新北市長侯友宜今天表示，只要國民黨努力改變，符合民意依歸，努力往共同目標走，在挫折中學會成長，學會調整步伐，總有一天會走出低迷，讓團隊更有力量。

侯友宜今天上午主持新莊興化市場改建工程動土典禮後接受媒體聯訪，媒體詢及副總統賴清德接受Yahoo TV專訪曾稱讚侯友宜市政做得不錯，以及認為要給國民黨主席朱立倫一點時間來成功調整國民黨等問題。

侯友宜表示，每個人在自己角色上要把工作做好，這是他應該要盡的本分，也要謝謝市民朋友這3年多來給他很多的支持加油打氣，他會繼續努力好好打拚，讓新北市會更好。

他談到國民黨改革問題時表示，每一個團隊都需要大家一起合作努力，就像人生過程當中，有高有低，遇到挫折不要擔心，只要不斷改變，符合民意依歸，努力往共同目標走，在挫折中學會成長，學會調整步伐，總有一天會走出低迷；期待大家一起努力做事，讓團隊更有力量。