推動節能E好宅認證 房仲：管理良好可提升房價
為達成新北市2050年淨零碳目標，新北市環保局今推出社區公設建築能源效率分級標示「新北節能E好宅認證計畫」，與房仲業者合作公布節電表現優良社區，供民眾選購或租屋時瞭解社區用電表現。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，獲優良公寓大樓認證還可提升房價，可高於周邊5%到1成。
新北市2020年度溫室氣體盤查資料分析，建物溫室氣體排放量占新北市排放總量約39%。為使建築物逐步達成2050年淨零碳目標，建物溫室氣體排放可透過「建物節能監控」、「建物節能改造」、「建物零碳電力」等3項方式減碳。
「新北節能E好宅計畫」屬建物節能監控措施，藉由計算社區建築公設耗能，以公設耗能密度(EUI)表示，數字愈小代表社區公設耗能越少。
該計畫就社區而言，可藉由此認證判定物業管理公司管理能力並節省公設電費。對房仲而言，將節電表現優良社區公布交易平台，可增加物件銷售機會。就民眾而言，可瞭解建物用電表現，節省往後公設開銷。計畫並引導建築開發業者，使新建築能符合新北節能E好宅星級認證。
住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，台灣本質上存在缺電問題，社區節能星級越高表示管理越好，部分節能社區甚至能夠儲能，遇到停電時就不會讓住戶被困在電梯，住戶能夠住的更舒服，自然就會反映在房價上。E好宅認證反映社區管理素質，過往獲優良管理大樓認證的社區，房價也能較周邊提高約5%至1成。
環保局指出，新北市白金級低碳社區中已有19個社區符合新北節能E好宅3星以上標準，各社區透過汰換低能源效率設備、缺失改善、減少設備使用時間等方式逐年節電。例如三重峰景翠峰社區，建置太陽能供社區尖峰時段使用，並設置智慧電錶管理用電。該社區公設EUI值從12年前23.3降至去年的13.9，相當於用電量減少40%。
環保局說明，新市轄內設有管理委員會備妥相關資料即可向環保局申請「新北節能E好宅」認證。經計算EUI值給予不同星級，最低三星最高六星，星級越高代表越節電。如未符合建築能效級別社區，也會由專家組成「節電診所」到場診斷找出耗電原因，協助降低公設設備用電量。
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