毛小孩也能進圖書館！新北市圖打造寵物友善環境

圖書館通常無法攜帶寵物進入，但新北市立圖書館新莊裕民分館，不僅是寵物友善圖書館，毛小孩能與主人一起到圖書館閱讀，也在3月12日推出「寵物情人節」系列活動，包括寵物下午茶、狗狗聯誼會、我的寵物情人，以及浪浪愛心認養，邀民眾帶著寵物到圖書館，打造寵物友善環境。

新莊裕民分館「寵物情人節」系列活動，與新北市動保處合作，搭配萌寵療癒主題書展，推動關懷寵物毛孩的生命教育；其中狗狗聯誼會與台灣動物溝通關懷協會的寵物溝通師合作，告訴大家如何聽懂毛小孩的話；寵物下午茶則教民眾製作安心寵物料理，以上活動即日起免費開放報名。圖書館也特別布置了打卡牆，讓大家可以和毛小孩一起當網美拍照打卡。