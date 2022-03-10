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毛小孩也能進圖書館！新北市圖打造寵物友善環境

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市圖新莊裕民分館與新北市動保處合作，搭配萌寵療癒主題書展，推動關懷寵物毛孩的生命教育。圖／新北市立圖書館提供
新北市圖新莊裕民分館與新北市動保處合作，搭配萌寵療癒主題書展，推動關懷寵物毛孩的生命教育。圖／新北市立圖書館提供

圖書館通常無法攜帶寵物進入，但新北市立圖書館新莊裕民分館，不僅是寵物友善圖書館，毛小孩能與主人一起到圖書館閱讀，也在3月12日推出「寵物情人節」系列活動，包括寵物下午茶、狗狗聯誼會、我的寵物情人，以及浪浪愛心認養，邀民眾帶著寵物到圖書館，打造寵物友善環境。

新莊裕民分館「寵物情人節」系列活動，與新北市動保處合作，搭配萌寵療癒主題書展，推動關懷寵物毛孩的生命教育；其中狗狗聯誼會與台灣動物溝通關懷協會的寵物溝通師合作，告訴大家如何聽懂毛小孩的話；寵物下午茶則教民眾製作安心寵物料理，以上活動即日起免費開放報名。圖書館也特別布置了打卡牆，讓大家可以和毛小孩一起當網美拍照打卡。

另外，3月14日除了是西方情人節，也是國際數學日。淡水分館則規劃了「愛，數於你」活動，邀請到暢銷科普作家「魔數大師」、紙牌技術顧問莊維棟老師，將教大家用數字密碼告白，用不一樣的數學表達浪漫愛意，只要兩人同行報名活動，將有機會獲得浪漫香氛蠟燭(10 10 APOTHECARY)禮物。

新北市圖新莊裕民分館，不僅是寵物友善圖書館，毛小孩能與主人一起到圖書館閱讀，也在3月12日推出「寵物情人節」系列活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市圖新莊裕民分館，不僅是寵物友善圖書館，毛小孩能與主人一起到圖書館閱讀，也在3月12日推出「寵物情人節」系列活動。圖／新北市立圖書館提供

寵物溝通 圖書館

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