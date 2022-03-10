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大巨蛋卡關？營建署嗆北市府昨非今日 盡速補件

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
台北大巨蛋被刁難，柯文哲嗆內政部要卡我們，也不是只有這一件，大灣北段卡我們多久？圖為大巨蛋與光復南路連通逃生梯。本報資料照片
台北大巨蛋被刁難，柯文哲嗆內政部要卡我們，也不是只有這一件，大灣北段卡我們多久？圖為大巨蛋與光復南路連通逃生梯。本報資料照片

有關台北市長柯文哲昨日公開表示內政部似故意在刁難拖延大巨蛋審查進度的說法，營建署今天上午發布新聞稿嚴正聲明，大巨蛋是舉國關注期待的重大公共工程，只要台北市政府能完整說明可確保大巨蛋公共安全無虞，營建署願意來協助市政府儘速完成相關評定作業。

昨日晚間台北市建管處最新發布新聞，明確表示都市發展局本於專業認定地下層為避難層。營建署表示，對於此項澄清表示肯定，也希望市政府儘速將新聞稿内提及的明確內容發函到營建署，營建署將一本初衷持續協助完成評定作業。

營建署強調，台北市政府「昨非今是，應說明清楚非推託中央」。營建署進一步指出，大巨蛋案近期最後的爭議聚焦在於「避難層的認定」，這項雖然是建築師的簽證範圍，但也是市政府都市發展局辦理建照抽查時應該確認其簽證是否正確的事項。

但營建署過去分別於2021年9月29日及2022年3月2日兩度行文市政府，市政府均未明確表態，僅消極引述本署公文及表示尊重建築師的簽證結果。對於其本應基於法定職責所做成判定的專業內容完全避而不談，又為何同樣都是面對建築師的簽證結果，之前是完全不認同並強力主張遠雄應該修改設計，忽然轉為完全尊重建築師的簽證結果，轉折之間却未以專業論述向外界解釋其中緣由。

由於本案未來還可能要面對諸多履約爭議與行政責任，營建署表示，本於維護防火避難評定品質的立場，認為市政府實在應該把改變判定的理由，對專業界及大眾說明清楚，以示負責。

營建署強調，中央樂見大巨蛋完工啟用，能夠提供大家一個安心打球安全看球的空間，也希望市政府本於對其過去所做所言負責態度，儘速依據新聞稿內容補正相關資料到營建署，中央自當本於職責儘速促成。

簽證 大巨蛋 建築

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