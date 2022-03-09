北藝獲評比全球最期待建築 議員：試營運卻無國際團隊

歷時10年籌備，台北表演藝術中心將在3月11日試營運，預計7月啟用，8月開幕，北市府全力宣傳，開幕活動第一檔由明華園演出，另外還有阮劇團、台南人劇團、真快樂掌中劇團、故事工廠等15組團隊，但議員指出，北藝堪稱國際級場地，但開幕節目卻沒有國際級的團體，相對來說失色很多。北藝表示，由於疫情衝擊表演者跨國表演不易，盼7月正式營運後能邀約到國外的獨立藝術家來台。

北藝中心因為擁有獨特而巨大的球形外觀而廣為外界矚目，曾被美國有線電視新聞網（CNN）和英國「衛報」評選為全球藝文場館亮點外，也曾獲選為2021年「時代雜誌」全球最佳百大景點。

試營運期自3月11日至5月15日，將有15個包括音樂、戲劇、舞蹈等表演團體輪流登台，於1500席大劇院、800席球體劇場、500席藍盒子劇場進行壓力測試，預計此期間規劃58場次演出、吸引4萬人觀賞。

北藝表示，開幕經費為6700萬，預計售出5萬多張票、25檔節目；試營運經費則為2520萬，包含贈票和收費票預估4萬多張票、12檔節目。

議員汪志冰表示，北藝是這麼重要的藝術表演場地，也是國際規模的場地，但如今開幕式的表演節目，都沒有國際知名的表演團隊，可以理解疫情關係，外國表演者沒辦法來台演出，不過目前的表演對北藝來說相對失色很多。北藝表示，由於疫情無法預估，外國表演團隊難邀請。

汪志冰表示，開幕還是重要的指標，希望北藝能盡量爭取，否則把節目表報出來，這些團體似乎在任何場地都可以也欣賞的到，如今疫情趨緩，北藝應該為了後續開幕厚的節目檔期積極找更多元的表演者。

北藝中心執行長王孟超表示，由於疫情影響，國際級表演者考量跨國演出需要隔離意願不高，再加上疫情也衝擊國外表演藝術，許多表演者在自己的國家內也檔期滿滿，以致開幕期間北藝難邀請國際級表演團隊，盼7月正式營運後能邀約到國外的獨立藝術家來台。