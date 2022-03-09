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華梵大學迎娶圓山扶輪社「增溫茶」 回饋坪林社區發展
台北圓山扶輪社經營坪林「增溫茶」契作計畫三年有成，今與華梵大學在創生基地「淡蘭一號」簽署產學合作協議及讓與合約，將「增溫茶」品牌等計畫成果全數無償轉讓給華梵大學，校方接下品牌後，也將建立銷售平台，並提撥一成收益回饋在地發展，未來更將串連坪林、雙溪、深坑等地茶葉生態系統
華梵大學指出，「增溫茶」契作是一項國際扶輪全球獎助金計畫，在坪林推動有機與環境友善農法，協助坪林居民以更注重環境保育的方式，永續發展地方茶葉經濟，校方接下品牌後，未來也將建立銷售平台，並提撥計畫成果收益的10%，回饋坪林當地社區發展。
台北圓山扶輪社下屆社長裴超颿表示，「增溫茶」品牌設計除了有文山包種茶、蜜香紅茶、有機綠茶等坪林特色茶葉之外，還包括實境解謎遊戲「茶神鬥惡龍」等數位內容行銷素材，由於計畫推動已近尾聲，扶輪社決定以「嫁女兒」的心情將品牌移交給華梵大學，希望在地小農在未來有更多機會將好茶推廣出去。
華梵大學校長林從一也說，華梵已將「增溫茶」計畫列為地方創生與大學社會責任實踐計畫（USR）的發展重點，未來將建立石碇、坪林、雙溪、深坑四地的茶葉生態系統，透過「增溫茶」融入華梵大學品牌，鏈結土地、農民、社區、科技與茶產業，將創新創意議題帶入社區產業，共創社會經濟。
簽約儀式後並由華梵大學培育的茶席師董立委進行茶席展演，為與會者帶來清香四溢的文山包種茶與東方美人茶，展現華梵大學「新六藝」的教學成果。
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