影／感念馬偕來台宣教150週年 侯友宜：最缺的就是貢獻

淡水基督長老教會今舉辦馬偕來台宣教150週年感恩禮拜活動，現場除一同誦讀聖經及感恩禮拜外，還有大學生以話劇呈現馬偕來台艱辛與奉獻。新北市長侯友宜表示，感念馬偕博士的奉獻精神，用醫療及教育造福台灣，讓市民能安居樂業，台灣最不缺的就是吵架、最缺的就是貢獻，希望大家要秉持感恩的心看待對方，攜手面對挑戰。

為感念馬偕來台灣宣教150週年，台灣基督長老教會淡水教會（淡水禮拜堂）今舉辦慶週年暨感恩禮拜活動，侯友宜也到場與該教會總會議長徐信得牧師及教友們同誦聖經、感恩禮拜。現場還有淡江大學歷史系同學以話劇呈現馬偕來台奉獻的故事，還與侯友宜熱絡互動，讓莊嚴肅穆活動增添歡樂輕鬆氛圍。

侯友宜指出，馬偕自1872年抵達淡水，於1901年逝世，近30年間宣揚基督教義並投入社會公益事業，醫療上創建台灣北部第一所西醫醫院滬尾偕醫館為民眾治療疾病、教導民眾衛生知識；在教育上創辦牛津學堂、台灣第一所淡水女學堂等貢獻，長期致力於愛與服務的理念。

侯友宜表示，感謝馬偕博士用醫療、教育傳教來造福台灣，讓新北市民可以安居樂業，尤其淡水有滬尾偕醫館及很多學校，在地的蓬勃發展都跟馬偕博士有關，如同馬偕博士說「寧願燒盡，不願銹壞」讓用自己的生命燃燒，愛跟服務的精神照亮這塊土地，市府團隊也希望秉持同樣精神，讓新北市及台灣的未來更好。

侯友宜感慨，台灣最不缺的就是吵架、最缺的是貢獻，台灣這麼多年來紛紛擾擾、對立衝突，但其實這塊土地的人民非常善良、純真、團結，大家要秉持感恩的心情來看待對方，攜手合作面對挑戰，犧牲及付出。

民政局長柯慶忠也說，主辦單位秉持著馬偕愛與服務的精神，持續從事公益慈善與社會教化事業，為社會傳遞良善的正向力量，大家只要保持感恩他人的心，時常感謝幫助過自己的人，就能體會感恩所帶來的喜樂。