搶救台中美軍招待所 立委籲盧秀燕勿毀台美合作表徵

公民團體為台中市西區美村路上美軍招待所保存活化案向時代力量立法委員陳椒華陳情，痛批台中市政府罔顧台美情誼與文資保存，竟要拆除具有時代意義的美軍招待所，形同扯台美關係後腿。陳椒華今也舉行記者會呼籲，中央及地方政府應正視美軍在台歷史遺跡，「請盧秀燕市長勿摧毀台美合作的表徵，完整保留美軍招待所及其周圍樹木」。

陳椒華指出，公民團體陳情多年，台中市政府仍欲拆除美軍招待所改建為「非營利組織與志工大樓」，並球員兼裁判否決其文化資產及周圍受保護樹木的資格，而盧秀燕上任後雖承諾舉辦公聽會並通知公民團體參加，卻於去年底在未邀請公民團體之下舉辦說明會，現即將進入施工階段，「說一套做一套」。

陳椒華批評，台中市政府為興建大樓和停車場，不惜否決負有美軍協防台灣重大歷史意義的建物與樹木保存價值，更違背承諾不召開公聽會也未邀請公民團體參與，讓預算高達7億的建設踐踏在文化資產、受保護樹木與公民參與權之上，實在是政府公共建設的最糟案例。

台中市原鄉文化協會總幹事江慶洲表示，他的住家就在戰機航道下，長年聽戰機聲掠過，近二年因中國戰機擾台，戰機演訓更加頻繁。對比過去美軍顧問團協防台灣那段美援年代，身為台灣人應了解歷史，請盧秀燕下令停止NPO新建工程，舉辦公聽會就保存活化「台中美軍招待所」廣納意見。

美國美軍台南歷史博物館計畫執行人解吟情表示，台中美軍招待所亦於美援美軍顧問團期間所建立，且為全國唯一僅存、唯一留在台灣的中美互助友誼的印記。「請台中市市長盧秀燕高抬貴手，將台中的近代歷史史蹟建築保留，留下唯一歷史的活口。」