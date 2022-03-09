突然下雨忘帶傘 汐止企業捐汐科站愛心傘

汐止多雨，讓不少民眾下了班從台北搭火車回家，一出火車站發現下雨了，沒有帶傘出門真的很不方便，所以，就有企業為回饋地方，捐贈200支的愛心傘給汐科火車站，新北市議員廖先翔及里長就感謝企業的愛心。

業者說，汐止本來就是一個多雨潮濕的地方，遠雄流通在這個場域樓上有非常多的廠戶、還有附近非常多的居民，本著和地方保持良好的互動，捐贈愛心傘提供附近民眾方便使用。

新北市議員廖先翔指出，很感謝遠雄提供地方200支的愛心傘給汐科火車站，因為汐止多雨，常常坐火車從汐止到台北的時候，手上拿著傘的，大多都是汐止人，或是從台北回來，台北明明沒有下雨，到了汐止卻下雨，常常大家可能沒有準備雨具出入火車站是比較不方便的，很感謝企業提供愛心傘給民眾使用。

復興里長蕭素真說，汐止真的太會下雨，每次從台北回來，台北沒雨，到了汐止就下雨了，常常沒有帶傘得淋雨，尤其汐科站比較沒有地方可以遮雨，所以，很感謝遠雄回饋地方，也希望里民或是有需求的人帶著愛心傘回家，記得要拿來還。

大同里長黃翠華表示，遠雄企業蠻貼心的，捐贈汐科火車站200把的雨傘，讓下雨天時，民眾或是行動不便的人，透過愛心傘避過臨時下的雨。