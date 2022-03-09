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汐止自行車租借站將遷移 會勘設立出入道

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區自行車租借站將搬遷，新北市議員張錦豪要求設立自行車出入通道，讓騎自行車的民眾更方便。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區自行車租借站將搬遷，新北市議員張錦豪要求設立自行車出入通道，讓騎自行車的民眾更方便。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區建成路底，靠近基隆河步道的汐止自行車租借站，因為，位置剛好在公園預定地上頭，所以，在開闢公園的同時，租借站將搬遷到一旁的綠帶空間，今(9)日新北市議員張錦豪會勘，要求設立自行車出入通道，讓騎自行車的民眾更方便。

新北市議員張錦豪表示，建成路靠近基隆河岸，因為自行車租借站要遷移到抽水站旁邊，目前已經在施工中，只是未來開始啟用後，牽涉到民眾要牽著租來的自行車到基隆河畔，所以，要再設立一個出入通道，只是遇到一個問題，本來要從中間的花台經過，上頭因為有種了樹木，做通道會遇到樹根的問題，所以，也討論出一個折衷方案，在旁邊沿著抽水站圍牆側有一個凹槽，那邊可以直接通往基隆河步道，讓民眾不用經過馬路，與車爭道。

城中里長廖福賢說，因為在建成路底，國泰醫院後方有一塊公園預訂地，在去年爭取下已經決定要開闢，只是上頭有自行車租借站的貨櫃就要遷移，也討論好要移到另一邊城中抽水站前面，只是牽涉到租借自行車出入方便性，希望能夠有一個安全的通道可以走。

建成里長黃信裕也說，因為有要開闢公園的規劃，所以，自行車租借站的貨樓要移到里內一旁的空地，目前已經先做了整地，今天最主要是針對自行車租借了以後，要怎麼接到基隆河步道，希望能夠找到一個出入通道，提供一個安全的地方，讓大小朋友租借腳踏車，再到基隆河騎車休閒。

張錦豪指出，今天討論後，大家有一個共識，在最不影響樹木的考量下，設立自行車出入通道，會勘後請市府高灘處，在四月中完成設立自行車出入通道，並加強相關導引、標示，讓民眾未來在汐止自行車租借站，也能有舒適安全的租借環境，到時候也歡迎大家，騎著自行車或是散步，欣賞基隆河風光。

自行車 基隆

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