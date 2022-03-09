汐止匝道沒打方向燈被罰 地方盼能拓寬

汐止新台五路南向右轉國道3號的北入匝道，因為，從新台五路右轉後，馬上又因為匯入主幹道，得再打左轉燈，不過，距離太短造成許多駕駛人來不及打方向燈而被檢舉達人檢舉被罰，所以，新北市議員白珮茹就召集相關單位人員現場會勘，討論如何改善。

新北市議員白珮茹指出，主要是新台五路上轉國道3號的北入匝道，這個路段民眾已經反應過很多次，所以，來討論看看有沒有改進的空間，即便在多次會勘後已經有設立交通標誌的牌子，希望大家匯入匝道的車輛可以禮讓慢行，但是以一般開車的邏輯，當民眾在上高速公路匝道時，其實是屬於右轉又上坡的模式，所以，當右轉時又要打左轉燈，其實駕駛邏輯上是不可行的，導致很多駕駛朋友在這個路口被檢舉。

白珮茹表示，就中長期而言希望相關單位可以就道路的路型是否符合法規以及駕駛的習慣、還有它的安全性，因為目前的車道非常的窄，再加上汐止週邊都是工業區，很多的貨櫃車、砂石車，在這麼短的距離匯入匝道下，其實是非常的危險，所以，其實提醒大家小心慢行，也會希望中央單位就整個路型或拓寬的可能，目前先建請高公局將周邊的樹木做適當的修剪，避免影響指示牌，並且建議高公局研議是不是拓寬增加行車安全。