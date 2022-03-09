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首屆水金九詩歌節 瑞芳山城美館展出作品

觀天下 / 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區山城美館舉辦第一屆「水金九詩歌節」，這次也特別邀請到藝人許效舜，畫家林文昌、歐秀明等人的作品。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區山城美館舉辦第一屆「水金九詩歌節」，這次也特別邀請到藝人許效舜，畫家林文昌、歐秀明等人的作品。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區山城美館舉辦第一屆「水金九詩歌節」，即日起展出至4月5日，內容集結與水金九有緣之人的作品，歌頌水金九之美。以文字及文字的韻律為介面，讓在地藝術家及居民將水金九的生活印象，歌吟出心中所思所感。

水湳洞、金瓜石、九份，共同擁有一個名字「水金九」，用台語唸「水真九」，漂亮長長久久的意思。水九金過去都因採金而繁華興盛，現在則共享這美麗的山海景緻、人文薈萃，在地藝術家生活在水金九，看四季風景怡然，也有與人之間的人情感受，這些都焠煉成一首首詩，成就出首屆的水金九詩歌節。

山城美館陳素貞談到，過往美館的展覽以視覺藝術為主，繪畫、雕塑、陶藝等都曾在美館展出，去年美館提出「文化氣味」，首次以嗅覺為主題發想展覽形式，今年的詩歌節則是以文字及文字的韻律為介面，讓在地藝術家及居民將水金九的生活印象，歌吟出心中所思所感。

此次參展的創作者除了是藝術家，也是在地的生活家，加上濂洞國小、欽賢國中學子的創作，不只詩歌還有畫作，展現旺盛的創作力。除了在地人的創作，這次也特別邀請到藝人許效舜，畫家林文昌、歐秀明等人的作品。

藝術家 瑞芳 陶藝

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