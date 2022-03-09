瑞芳東和里共餐十年 體恤低收戶吃免錢
瑞芳區東和里的老人共餐開辦至今已經邁入第十年，能維持十年不間斷真的很不容易，除了熱心志工們幫忙，還有善心人士有錢出錢，有力出力，且為關心地方弱勢，低收入戶吃共餐一律免收費，讓不少清苦家庭能飽餐一頓。
按照往例每年土地公誕辰日後，就是瑞芳區東和里共餐活動的開始，志工們不管男女老少都一早就來到活動中心幫忙備料煮飯，張羅餐前的各項工作，時間接近中午十二點鐘，用餐長者陸陸續續來到活動中心，看到左右鄰居不免話家常，就連市議員林裔綺也特地來共襄盛舉。
市議員林裔綺就說，東和里開辦老人共餐，一晃眼已經邁入第十年，期間感謝一群熱心的志工們不分你我每周都來張羅共餐，還有善心人士有錢出錢，有力出力，不時還有民眾臨時幫忙加菜。
東和里長周樹木表示，另外針對里內的低收入戶，一律提供免收費用餐，目前參加共餐民眾共一百二十位，其中大概有二十位的民眾是因為低收入戶呷免錢，希望藉由一點心力，回饋給里內需要的民眾，讓他們可以飽餐一頓。
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