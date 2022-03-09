噪音、綠地爭議多！捷運萬大線5度闖關 今通過環差初審

捷運萬大線今天在環保署進行環差初審第五次會議，由於LG11站將彎進土城國小旁的金城公園，預計移植上百棵老樹，捷運噪音也影響國小學童，多個在地團體抗議嚴重破壞生活、自然、社會環境，環評委員要求確保520平方公尺綠地、評估減少喬木移植可能性後，最終點頭通過初審，將送環評大會審查。

萬大線97年通過環評，第二期從機廠延伸到迴龍，正在細部設計階段，北捷提出路段變更環差，預擬更改車站及軌道路線、月台長度等，其中LG11站移到金城路與和平路口附近的路外基地，鄰近金城公園與土城國小，長期引發地方團體不滿、抗爭至今。

今天有十多名土城居民登記發言，呼籲環評委員退回萬大捷運線彎線變更案，維持金城公園完整性，保障土城國小師生受教環境，有民眾稱捷運萬大線高架只離她家窗前6公尺，怒批捷運局「鴨霸說彎就彎，不顧居民生活」；土城國小家長則擔心捷運噪音影響師生受教環境。

北捷表示，LG11站原直行案的轉乘動線曲折，且下方基礎跟土城站結構衝突、侵入私地，占用公園面積也更大，若設置在金城公園上，不會影響土城站營運、不用徵收私地，占用公園面積也縮小，更可直接在土城站內轉乘。

針對土城國小噪音問題，北捷說，高架橋跟國小距離將從10.4公尺增加到17.7公尺，透過低噪音施工機具、增設隔音布、採用浮動式道床等各項減緩措施，預計列車行經土城國小時，可符合第二類噪音管制標準。

但北捷也說，要跟金城公園旁邊五號公園的社區住戶說聲抱歉，在極限檢討下，軌道距離建物只能從5.4公尺放大到6.96公尺，但已大於禁限建距離，未來社區改建不會受影響；另本案97年通過環評，只是依據法規流程，現在才因為細部設計做計畫調整，不是為了TOD或其他方案才改變路線，這段也不是路線轉彎最大的地方。

環評委員要求北捷加強與民眾說明溝通，並在確定綠地面積、植栽計畫後，同意通過初審，但北捷應強化說明LG11站體變更前後金城公園等鄰近綠地喬、灌木改變情形，評估減少金城公園喬木移植數量可行性，另針對LG11站體鄰近行政園區的綠化空間規畫，補充本案變更後的整體生態景觀環境融合規畫。