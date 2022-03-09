快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

綠營批柯文哲顧選舉 陳世軒回擊：別擋新莊人回家的路

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
陳世軒回擊，希望簡舒培不要用政治口水擋住新莊人回家的路。圖／新北市議員參選人陳世軒提供
陳世軒回擊，希望簡舒培不要用政治口水擋住新莊人回家的路。圖／新北市議員參選人陳世軒提供

民進黨台北市議員簡舒培、李建昌和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，批評柯文哲民眾黨新北市議員參選人陳世軒參加環狀線動土典禮，忙著顧選舉。陳世軒回擊，他當天是以立法委員蔡壁如秘書身份出席，替新莊市民關心地方建設，要求簡舒培不要用政治口水「淹沒新莊人回家的路。」

簡舒培等人今日上午召開記者會，認為台北市府的捷運標案都標不出去，指責柯文哲連市政都做不好，還帶著陳世軒參加環狀線動土典禮，忙著選舉，想插旗新北。

陳世軒表示，3月3日當天的的「北環段開工動土典禮」為雙北市長公開行程，市民朋友皆能在網路上得知此訊息。他當天則是以蔡壁如秘書身分出席，代表委員到場關心地方建設，也替新莊的市民了解將會行經新莊的北環段捷運建設。

陳世軒指出，當天現場有許多關心建設的鄉親跟向他反應對於北環段捷運的渴望，也相當感謝雙北市長齊心合作。

陳世軒表示，環狀線第二階段橫跨雙北地區路線共18座車站、20.48公里的距離，未來通車更可串聯已通車之新店線、新蘆線、信義線、文湖線及機場捷運線等，形成串接台北都會區交通的輻射型捷運路線，依交通部的評估，環狀線二期通車後一日運量更可達到80萬人次，是相當重要的地方建設。

陳世軒痛批，「簡舒培議員，請不要用你的政治口水，淹沒了新莊人回家的路，更淹沒了雙北市未來便捷的交通規劃」，借攻擊雙北交通建設名義，行為同黨候選人宣傳造勢之實，雙北市的市民朋友都看在眼裡，呼籲簡舒陪共同來支持環狀線捷運的建設，不要浪費時間噴口水。

2022大選 柯文哲 民眾黨 簡舒培

延伸閱讀

大巨蛋在柯文哲任內難開幕？營建署：安全比剪綵重要

影／大巨蛋遭卡？柯文哲：有沒有刁難大家心裡有數

松湖變電所卡23年 柯文哲酸：董座才說拜訪 人又不見了

卡大巨蛋中央刁難？柯文哲嗆：大家心裡有數

相關新聞

綠營批柯文哲顧選舉 陳世軒回擊：別擋新莊人回家的路

民進黨台北市議員簡舒培、李建昌和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，批評柯文哲帶民眾黨新北市議員參選人陳世軒參加環狀線...

黃心華、簡黃譽對國民黨喊話：幕僚世代加權不得低於50%

國民黨議員青年加權100%爭議持續延燒，40歲以上的幕僚世代、新北市新店區議員擬參選人黃心華，以及新北市三峽區議員擬參選...

屢見民代詐領助理費 時力桃園4議員參選人允諾揭露名單

時代力量桃園黨部主委曾威凱今天與黨籍市議員簡智翔，市議員參選人林佳瑋（中壢）、呂宇晟（八德）、徐鈺雯（蘆竹）一起宣示20...

力拚民進黨議員席位過半 湧言會北高連線岡山掃街

高雄市議員第三選區包含岡山、橋頭等六區，應選五席，現任藍綠營各占3、2席，綠營搶攻第三席，同黨3人有意參選，其中民進黨湧...

柯文哲布局插旗新北 綠議員批：吃碗內看碗外

台北市長柯文哲本月7日與民眾黨立委蔡壁如以及民眾黨新北市議員參選人，成立聯合競選服務處，將從新北進行他競選總統布局的第一...

影／陳以信挑戰台南市長？ 謝龍介：我們君子之爭

台南市議員謝龍介爭取年底挑戰台南市長選舉，同為國民黨的立委陳以信也投入選戰，針對陳以信來勢洶洶，謝龍介認為，這對黨來說是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。