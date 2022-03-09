綠營批柯文哲顧選舉 陳世軒回擊：別擋新莊人回家的路

民進黨台北市議員簡舒培、李建昌和新北市議員參選人顏蔚慈上午舉行記者會，批評柯文哲帶民眾黨新北市議員參選人陳世軒參加環狀線動土典禮，忙著顧選舉。陳世軒回擊，他當天是以立法委員蔡壁如秘書身份出席，替新莊市民關心地方建設，要求簡舒培不要用政治口水「淹沒新莊人回家的路。」

簡舒培等人今日上午召開記者會，認為台北市府的捷運標案都標不出去，指責柯文哲連市政都做不好，還帶著陳世軒參加環狀線動土典禮，忙著選舉，想插旗新北。

陳世軒表示，3月3日當天的的「北環段開工動土典禮」為雙北市長公開行程，市民朋友皆能在網路上得知此訊息。他當天則是以蔡壁如秘書身分出席，代表委員到場關心地方建設，也替新莊的市民了解將會行經新莊的北環段捷運建設。

陳世軒指出，當天現場有許多關心建設的鄉親跟向他反應對於北環段捷運的渴望，也相當感謝雙北市長齊心合作。

陳世軒表示，環狀線第二階段橫跨雙北地區路線共18座車站、20.48公里的距離，未來通車更可串聯已通車之新店線、新蘆線、信義線、文湖線及機場捷運線等，形成串接台北都會區交通的輻射型捷運路線，依交通部的評估，環狀線二期通車後一日運量更可達到80萬人次，是相當重要的地方建設。

陳世軒痛批，「簡舒培議員，請不要用你的政治口水，淹沒了新莊人回家的路，更淹沒了雙北市未來便捷的交通規劃」，借攻擊雙北交通建設名義，行為同黨候選人宣傳造勢之實，雙北市的市民朋友都看在眼裡，呼籲簡舒陪共同來支持環狀線捷運的建設，不要浪費時間噴口水。