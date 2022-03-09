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「家人－玉里傳芳」微電影今在北榮首映

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
財團法人榮民榮眷基金會與台北榮總玉里分院，於今日在台北榮民總醫院致德樓共同舉辦「家人－玉里傳芳」微電影首映會活動，由退輔會副主委兼榮民榮眷基金會董事長李文忠主持。圖/退輔會提供
財團法人榮民榮眷基金會與台北榮總玉里分院，於今日在台北榮民總醫院致德樓共同舉辦「家人－玉里傳芳」微電影首映會活動，由退輔會副主委兼榮民榮眷基金會董事長李文忠主持。圖/退輔會提供

財團法人榮民榮眷基金會與台北榮總玉里分院，於今(9)日在台北榮民總醫院共同舉辦「家人－玉里傳芳」微電影首映會活動。退輔會表示，希望透過此片，讓社會大眾看見北榮玉里分院協助精神障礙者建構社區家園的努力。

退輔會表示，首映會由退輔會副主委兼榮民榮眷基金會董事長李文忠主持。活動邀請衛福部及全國重要精神疾病醫療照護體系代表參加，見證台北榮總玉里分院對精神疾病患者照顧的努力與用心。

退輔會表示，「家人－玉里傳芳」微電影內容以真實故事改編，由榮民榮眷基金會拍攝，呈現玉里分院學員與治療團隊互動的過程及社區支持的模式。

退輔會表示，系列活動於下午舉辦「台灣本土化精神障礙者社會心理介入服務現況」分組討論及綜合座談，行政院政務委員林萬億致詞表示，與會人員共同研討目前我國精神障礙者社區居住之醫療及健康維護，讓社會大眾了解並重視精神疾病患者社區照護及支持的重要性。

退輔會表示，設有3所榮民總醫院、12所榮民總醫院分院，提供榮民、榮眷及一般民眾醫療照護。其中，北榮玉里分院多年來配合國家精神醫療政策，除融入精神醫療與復健服務，更創新社區式照護，透過多元照顧及社區資源，協助精神障礙者回歸社區，完成「復元」的歷程。

退輔會表示，希望透過此片，讓社會大眾看見北榮玉里分院協助精神障礙者建構社區家園的努力，更期待「玉里模式」的成功經驗，提供國內精神障礙者照顧模式參考，使國人正視其社區支援與接納的重要性，有效預防風險，完善社會安全網。

「家人－玉里傳芳」微電影首映會活動</p><!--6--><p> 邀請玉里分院秀姑巒鼓隊及北榮精神部迴響樂團表演。圖/退輔會提供
「家人－玉里傳芳」微電影首映會活動

邀請玉里分院秀姑巒鼓隊及北榮精神部迴響樂團表演。圖/退輔會提供

榮民 退輔會 微電影

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