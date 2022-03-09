營建署：每年補助新北市汙水建設 全國最高

針對媒體報導指，新北市汙水建設接管核定標案，中央未補足的10億補助款。營建署今特提出澄清，表示自2016至2020年，已補助新北市汙水建設預算高達150億元，今年核列19.26億元，每年補助新北市汙水建設預算均為各縣市最高，且汙水工程中央補助高達88%，為各公建計畫最高。

營建署表示，各縣市政府應於核列年度預算內支應及推動各項建設，若因各縣市超前辦理者，需自行負擔。因新北市已徵收下水道使用費，每年收入可達9億元，各項推動應由市府整體考量各項可支用經費來源後辦理。

營建署說明，中央補助款依各縣市執行情形編列及撥付，地方也應於有限資源下，盤整各系統推動及工程發包順序，另考量過去30年由中央大力投入經費外，也投入相關人力協助代辦，使新北市接管普及率達69.81%，僅次於台北市，若未來新北市尚有其他建設需求，可依循相關程序提送計畫進行補助爭取。