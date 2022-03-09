生質能源促參今公告 日消化200頓新北廚餘

新北市約400萬人口，每日產出450公噸廚餘，過往仰賴養豬或堆肥，但因非洲豬瘟及造成環境公害，逐漸減少上述方式消化廚餘。新北環保局今公告「新北市生質能源中心BOO案」，其引入民間土地、資金建設生質能源中心，除消化廚餘並能轉換成沼氣發電，本次公告於6月截止，預計沼氣發電量每年約1160餘萬度。

新北市廚餘來源主要包含清潔隊回收、事業單位委外處理及社區、學校等團體來源。資料統計，新北市清潔隊廚餘回收量每日 314 噸(生廚餘每日242噸、熟廚餘每日72噸)、事業單位自行委外處理量每日30.3噸、社區學校自行委外處理量每日104.7噸，全新北市每日產生總量約為450噸。

而扣除既有及規劃中廚餘處理設施，新北市每日可處理廚餘量計167.4噸，推估新北市清潔隊每日回收量尚有約146.6噸需再規劃處理，如何解決廚餘問題已經刻不容緩。

為拓展多元廚餘再利用管道，並因應極端氣候威脅，新北市環保局今公告「新北市生質能源中心BOO案」，規劃以促進民間參與公共建設合作方式，結合民間共同建置廚餘生質能源中心，預計每日處理200公噸廚餘，應用厭氧醱酵結合沼氣發電技術，除能處理廚餘，兼具綠電減碳雙重效益。

政策公告後，由民間擬具可行性評估報告並備私有土地，向環保局申請投資開發，預計興建及營運期間共計25.5年。依每日200噸的厭氧醱酵設施處理規模估算，預計沼氣發電量每年約1160餘萬度，粗估可供3200住宅用戶1年使用。

本案自投資契約簽訂起，包括興建期間3.5年及營運期間22年，共計25.5年。興建期間規定含調查、環評、規劃、設計、土地變更等有關相關審查及證照申請、施工、取得營業許可及被授權機關同意民間機構開始營運時程等工作，自投資契約簽訂日起算不超過3.5年，期程相當緊迫。

另外，營運期間被授權機關保證每年廚餘交付量至少3萬6500噸，但以不超過每年5萬4750噸為原則，每日清運量需配合清潔隊實際收運情形辦理，並非每日穩定收受量。產生的沼氣電力收入係屬自用或躉售均由民間機構自行規劃，如有收入皆屬廠商所有。