快訊

調查局偵辦陸企在台挖角高科技人才 全台同步大搜索

20年沒換屋有多難？ 新北這3區屋主平均持有18年

生質能源促參今公告 日消化200頓新北廚餘

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
新北市每日約產出450公噸廚餘，為拓展多元化的廚餘再利用管道，規劃建置新北市生質能源中心。圖／新北市環保局提供
新北市每日約產出450公噸廚餘，為拓展多元化的廚餘再利用管道，規劃建置新北市生質能源中心。圖／新北市環保局提供

新北市約400萬人口，每日產出450公噸廚餘，過往仰賴養豬或堆肥，但因非洲豬瘟及造成環境公害，逐漸減少上述方式消化廚餘。新北環保局今公告「新北市生質能源中心BOO案」，其引入民間土地、資金建設生質能源中心，除消化廚餘並能轉換成沼氣發電，本次公告於6月截止，預計沼氣發電量每年約1160餘萬度。

新北市廚餘來源主要包含清潔隊回收、事業單位委外處理及社區、學校等團體來源。資料統計，新北市清潔隊廚餘回收量每日 314 噸(生廚餘每日242噸、熟廚餘每日72噸)、事業單位自行委外處理量每日30.3噸、社區學校自行委外處理量每日104.7噸，全新北市每日產生總量約為450噸。

而扣除既有及規劃中廚餘處理設施，新北市每日可處理廚餘量計167.4噸，推估新北市清潔隊每日回收量尚有約146.6噸需再規劃處理，如何解決廚餘問題已經刻不容緩。

為拓展多元廚餘再利用管道，並因應極端氣候威脅，新北市環保局今公告「新北市生質能源中心BOO案」，規劃以促進民間參與公共建設合作方式，結合民間共同建置廚餘生質能源中心，預計每日處理200公噸廚餘，應用厭氧醱酵結合沼氣發電技術，除能處理廚餘，兼具綠電減碳雙重效益。

政策公告後，由民間擬具可行性評估報告並備私有土地，向環保局申請投資開發，預計興建及營運期間共計25.5年。依每日200噸的厭氧醱酵設施處理規模估算，預計沼氣發電量每年約1160餘萬度，粗估可供3200住宅用戶1年使用。

本案自投資契約簽訂起，包括興建期間3.5年及營運期間22年，共計25.5年。興建期間規定含調查、環評、規劃、設計、土地變更等有關相關審查及證照申請、施工、取得營業許可及被授權機關同意民間機構開始營運時程等工作，自投資契約簽訂日起算不超過3.5年，期程相當緊迫。

另外，營運期間被授權機關保證每年廚餘交付量至少3萬6500噸，但以不超過每年5萬4750噸為原則，每日清運量需配合清潔隊實際收運情形辦理，並非每日穩定收受量。產生的沼氣電力收入係屬自用或躉售均由民間機構自行規劃，如有收入皆屬廠商所有。

而廚餘處理費用，廠商應以被授權機關交付廚餘為優先收受，被授權機關應給付處理費，最多不高於於每公噸1846元。若以每天最高收受量300公噸計算，BOO廠商每日可進帳約55萬元、每年不超過5萬4750噸計算，年收入約為1億元。

新北市環保局今(9)日公告「新北市生質能源中心BOO案」，規劃以促進民間參與公共建設合作興建。圖／新北市環保局提供
新北市環保局今(9)日公告「新北市生質能源中心BOO案」，規劃以促進民間參與公共建設合作興建。圖／新北市環保局提供

廚餘 日產

延伸閱讀

新北推動外送員與平台對話 尋求穩固勞動條件

花蓮慈濟科大將廚餘落葉製作堆肥 綠化校園

換不動？ 新北板橋永和三重屋主平均持有房子18年

鼓勵長者打完三劑疫苗 新北發500元超商禮券不限名額

相關新聞

百年古蹟結合植栽綠意 在市中心森林秘境品嚐無國界料理

一茶二糖三樟腦，台灣歷史中三大主要經濟作物中，樟腦出口曾經讓台灣成為世界第一。

營建署：每年補助新北市汙水建設 全國最高

針對媒體報導指，新北市汙水建設接管核定標案，中央未補足的10億補助款。營建署今特提出澄清，表示自2016至2020年，已...

生質能源促參今公告 日消化200頓新北廚餘

新北市約400萬人口，每日產出450公噸廚餘，過往仰賴養豬或堆肥，但因非洲豬瘟及造成環境公害，逐漸減少上述方式消化廚餘。...

陽明山花季「花見春櫻」 享食踏青賞夢幻粉櫻迎春光

陽明山四季分明、景色豐富，早春三月，櫻花、杜鵑開得燦爛，樹梢新芽、綻放花朵、昂首巨木，共譜山水美境。此時上山踏青，山中料理滋味甚佳，庭園咖啡氣氛曼妙，郊野步道也迎來盎然的綠意，到處生機蓬勃，充滿療癒的能量。

大巨蛋避難層爭議 營建署：北市府應說明認定標準

針對大巨蛋避難層爭議，內政部營建署表示，北市府態度前後不一，當初建築師簽證堅持要地面層當作避難層，現在又改為接受地下1樓...

影／陳椒華與NGO代表籲正視美軍在台歷史

台中市社會局將採新舊空間共存模式保留美軍招待所，但許多公民團體抗議市長盧秀燕承諾公聽會卻僅上網召告未邀請公民團體。時力立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。