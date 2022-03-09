新北推動外送員與平台對話 尋求穩固勞動條件

新北市勞工局今天表示，結合產、官、學、民間力量，配合「新北市外送平台業者管理自治條例」進度，推動平台業者與外送員的對話，找出外送員勞動條件最穩固的解決方案。

新北市政府勞工局長陳瑞嘉今天在市政會議專題報告表示，攜手跨市府局處團隊，勞工局、衛生局、交通局及警察局、消防局，共同合作打造新北友善職場，讓勞工「樂業安權」的環境。

陳瑞嘉接受中央社記者訪問時表示，新北市議會法規會近日審議通過「新北市外送平台業者管理自治條例」草案，規範每日外送工時上限、要求業者為外送員投保團體傷害險（保額新台幣300萬元）、提供職業、食品及交通安全至少3小時教育訓練、保存消費交易紀錄等，希望議會定期大會早日審議通過，保障外送員工作安全。

勞工局勞動檢查處長陳淑貞接受中央社記者電訪表示，新北市轄內提供外送服務量相當頻繁，發生交通事故高，台北市已制訂管理自治條例，新北市也有必要制定保護外送員的強制性保護規定。

陳淑貞表示，條例草案規定外送平台業者不得使外送員每日累計外送服務期間超過12小時。最重要的是，平台應為外送員實施職業安全與交通安全訓練，也須投意外傷害致失能或死亡的意外傷害保險，保險金額不得低於新台幣300萬元。

她說，無論平台業者與外送員間是僱傭關係或承攬關係，透過自治條例強迫平台必須投保團體人身傷害保險，有助於保障外送員的基本權益，希望市議會可儘早通過條例。

陳瑞嘉說，目前蒐集新北市餐飲代購派送人員職業工會代表、外送平台業者代表的意見，希望促成勞方、資方、政府的多方對話，傾聽彼此心聲找到解決方案，也有助於自治條例上路後的精進執法。

勞工局說，預計今年7月可促成對話，凝聚的議題以「提供完整保險保障」、「避免工作過勞」、「實施教育訓練」、「提供契約內容文件」4大方向，以保障外送員身心健康、消費者食用安全及用路人交通權益。