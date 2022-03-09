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大巨蛋在柯文哲任內難開幕？營建署：安全比剪綵重要

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
聯合報系資料照
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台北大巨蛋傳出，因內政部營建署發文質疑B1能否當「避難層」，拒絕核發「認可通知書」給遠雄，遭北市府認為中央刁難，台北市長柯文哲任內要剪綵很難。營建署今天表示，避難層認定，北市府前後均基於建築師之簽證內容進行審認判斷，判斷結果卻昨是今非。安全的議題應比剪綵重要，北市府有必要講清楚改變避難層判斷的專業理由，以昭公信。

營建署表示，去年4月8日就避難層通案的定義回函台北市政府，函文說明避難層不限於地面一層，地面一層以外的樓層，如合於建築設計施工編所定定義，也可作為避難層。有關大巨蛋案部分，應由北市府依避難層的定義，查明事實核處。

營建署表示，該函並非針對大巨蛋做成個案認定，函中有強調個案認定，仍應由市府依權責逕處。建築執照的技術部分，雖是建築師簽證，各建築執照申請案，仍應由北市都發局抽查認定是否合於法規及函釋。

營建署指出，大巨蛋一案北市都發局去年11月10日函復營建署:「既經設計建築師檢討符合營建署110年4月8日函釋示，以地下一層為避難層一事， 本局原則同意。」營建署今年3月2日再函請北市府說明，是因市府前後均基於建築師的簽證內容進行審認判斷，判斷結果卻昨是今非，市府仍有必要就其改變緣由與認定論點，加以說明，不可僅推說依據營建署函及尊重建築師簽證結果模糊帶過。

北市 建築 簽證

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