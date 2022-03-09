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中和多個操場破損引安全疑慮 江永昌爭取4100萬元改善

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
中和有不少校園操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向教育部反映學校經費需求，最終在今年爭取到專案經費，盼將民眾及學子的運動風險降至最低。圖／江永昌提供
中和有不少校園操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向教育部反映學校經費需求，最終在今年爭取到專案經費，盼將民眾及學子的運動風險降至最低。圖／江永昌提供

校園操場維護經費常被排至最後順位，中和有不少操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向教育部反映學校經費需求，最終在今年爭取到專案經費4100萬供在地多校用於更新維護操場，盼將民眾及學子的運動風險降至最低。

體育常被認為並非求學過程中的重點課程，因此學校在申請經常性經費時，相關經費常被排在最後，像中和就有許多學校操場老舊，出現破損、積水及PU缺乏彈性等情形，容易造成運動傷害，學校卻苦無經費整修翻新。

江永昌表示，他在去年3月會勘盤點各校需求時發現相關情況，就立即向教育部反映學校需求，並要求應提供經費協助，最後在今年2月終於成功爭取到教育部體育署依「高級中等以下學校運動操場及周邊設施整建計畫」核定的專案經費4100萬，供中和區漳和國中、積穗國中、中和國中、自強國中、自強國小、復興國小、中和國小7所國中、小學修繕操場跑道使用。

江永昌說，操場在長年曝曬下經常有破損老舊等情形，易使民眾與學生在學校激烈活動時處於高危險環境中，可能造成跌倒及挫傷，而PU缺乏彈性也會加重腳踝的負擔，因此這次爭取的修繕經費將全數用於處理老舊跑道的更新、維護，要改善周邊地坪凹陷積水問題，將運動風險降至最低。

江永昌補充，教育部自109年就開始極力宣傳「SH150」政策鼓勵運動，但政策須與建設並行才能將效益最大化，因此會在地方與各校保持密切聯繫，隨時掌握教育需求，並持續向中央爭取校舍改善專案經費，給孩子們越來越好的求學環境。

中和有不少校園操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向教育部反映學校經費需求，最終在今年爭取到專案經費，盼將民眾及學子的運動風險降至最低。圖／江永昌提供
中和有不少校園操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向教育部反映學校經費需求，最終在今年爭取到專案經費，盼將民眾及學子的運動風險降至最低。圖／江永昌提供
中和有不少校園操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向教育部反映學校經費需求，最終在今年爭取到專案經費，盼將民眾及學子的運動風險降至最低。圖／江永昌提供
中和有不少校園操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向教育部反映學校經費需求，最終在今年爭取到專案經費，盼將民眾及學子的運動風險降至最低。圖／江永昌提供

教育部 體育 運動傷害

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