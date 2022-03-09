卡大巨蛋中央刁難？柯文哲嗆：大家心裡有數

台北市長柯文哲任期僅剩10個月不到，大巨蛋何時完工外界持續關注，對於內政部營建署本月再發公文給北市府，質疑大巨蛋B1層能否當「避難層」，質疑市府說法前後不一，市府幕僚認為，中央刻意刁難，大巨蛋恐難在柯文哲任內完工剪綵。對此，柯文哲今天也嗆營建署，要發文之前，應該將過去發的文再檢查一遍，「不要你的態度是『上面的交代不要給你過』」，柯再嗆中央，「不然出來講，大灣北段拖那麼多年了....。」

對於營建署就大巨蛋B1層是否能當「逃生避難層」，再度發文北市府，北市府今天也秀出營建署於110年4月8日函文都發局的公文打臉中央。

柯文哲今出席工業服務業普查處成立揭牌，柯文哲說，正常狀況下，避難層應該設在一樓，不過當時遠雄將B1部分當作避難層，北市府嚴格審查，並經過討論，特別找建築師公會討論，若B1要當作避難層，要做一些改裝、要做一些安全設計，北市府也依照專家意見，要做哪些改變，又修改一遍，也送去內政部審查，故事就是這樣。

柯文哲說到這也再嗆，「內政部要卡我們，也不是只有這一件，大灣北段卡我們多久？卡兩年了，該審趕快審就好了」。

對於是否覺得中央刻意刁難？柯文哲說，他的態度是能拆就拆，不然就是做到安全可以用，至於有沒有被刁難、有沒有拖？「大家心理有數」，不僅大巨蛋，先問大灣北段拖幾年了？

柯文哲說，他的態度就是該解決的要解決，「不要你的態度『上面的交代不要給你過』」，「不然出來講大灣北段拖那麼多年了，今天火氣比較大...。」

柯文哲說，營建署要發文之前，應該先將過去發過的文，再檢查一遍。110年4月8日時，內政部營建署有發給北市府都發局一個文，「避難層不限於地面一層，地面一層以外之樓層，如何於上開規定，亦得作為避難層」。

對於有議員也質疑，當時的都發局長林洲民也認為B1不能當避難層，認為柯市府為了讓遠雄大巨蛋完工，柯文哲髮夾彎。柯文哲說，如果B1要當避難層，不是無條件作，還是要做一些修正，故事就是這麼簡單。

對於是否中央卡大巨蛋不要在柯任內完工？柯文哲說，他不會將大巨蛋完工，當做是任內政績，他是來善後的。大巨蛋如果能拆就拆，但不能拆，至少要做到安全可以用，就這麼簡單，該修的要修，遠雄已經比當年的設計好太多，但到底行不行，也還是要社會公開透明把它檢查一遍。