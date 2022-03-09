快訊

俄烏戰爭引發美中俄三強角力 南韓新總統的燙手山芋

不只郭董預言缺電 張忠謀早為台積建最強不斷電系統

北水處3/11發直潭壩水庫放水演練簡訊 民眾勿慌

中央社 / 台北9日電

台北自來水事業處今天表示，為提升直潭壩水庫下游民眾安全保障，11日上午將進行水庫放水警戒細胞廣播測試演練，屆時發送簡訊通知鄰近河道區域民眾，收通知時勿慌張。

北水處發布新聞資料指出，11日上午10時至10時10分將進行直潭壩水庫放水警戒細胞廣播測試演練，並利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」發送水庫放水警戒通知。

北水處表示，直潭壩下游、新店溪沿岸，包含台北市、新北市地區鄰近河道區域民眾，將在演練時間會收到水庫放水警戒簡訊，民眾收到警訊通知時，請勿驚慌。

北水處指出，災防告警訊息測試發送目的是要測試水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的手機廣播發送告警訊息，第一時間提醒民眾遠離河床並注意安全。

北水處表示，發送訊息共1則，含中英文內容，演練當天如民眾手機警報音響起，會顯示演練文字，水庫是配合演練發布警訊通知，並未實際放水洩洪，請民眾不用慌張。

水庫 災防告警

延伸閱讀

廣播林志玲球場主持遇球員開打 驚吐：心臟多跳3下了

石門水庫3/5媽祖遊湖遶境祈福 15遊艇限量200人陪遊

台灣第一水庫虎頭埤獲前瞻7840萬 打造全齡式地景遊憩區

桃竹石門寶二3水庫滿庫 6月前竹科產業用水無虞

相關新聞

卡大巨蛋中央刁難？柯文哲嗆：大家心裡有數

台北市長柯文哲任期僅剩10個月不到，大巨蛋何時完工外界持續關注，對於內政部營建署本月再發公文給北市府，質疑大巨蛋B1層能...

慧榮捐贈新竹台大分院手術室麻醉臨床系統暨設備

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技協助新竹台大分院新竹醫院完成手術室麻醉臨床資訊全面電子化的建置工程，捐贈「...

大巨蛋在柯文哲任內難開幕？營建署：安全比剪綵重要

台北大巨蛋傳出，因內政部營建署發文質疑B1能否當「避難層」，拒絕核發「認可通知書」給遠雄，遭北市府認為中央刁難，台北市長...

中和多個操場破損引安全疑慮 江永昌爭取4100萬元改善

校園操場維護經費常被排至最後順位，中和有不少操場都出現破損情形，引發安全疑慮，立法委員江永昌去年盤點各校需求時發現，並向...

影／大巨蛋遭卡？柯文哲：有沒有刁難大家心裡有數

台北市長柯文哲上午出席工業及服務業普查處成立揭牌儀式，宣告台北市普查作業正式展開。

萬大線環差今五次初審 土城民代要求市府道歉

捷運萬大線今下午於環保署進行環差初審第五次會議，由於LG11站從原高架於土城站上方，轉為使用一旁金城公園土地，除公園面積...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。