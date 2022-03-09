北水處3/11發直潭壩水庫放水演練簡訊 民眾勿慌
台北自來水事業處今天表示，為提升直潭壩水庫下游民眾安全保障，11日上午將進行水庫放水警戒細胞廣播測試演練，屆時發送簡訊通知鄰近河道區域民眾，收通知時勿慌張。
北水處發布新聞資料指出，11日上午10時至10時10分將進行直潭壩水庫放水警戒細胞廣播測試演練，並利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」發送水庫放水警戒通知。
北水處表示，直潭壩下游、新店溪沿岸，包含台北市、新北市地區鄰近河道區域民眾，將在演練時間會收到水庫放水警戒簡訊，民眾收到警訊通知時，請勿驚慌。
北水處指出，災防告警訊息測試發送目的是要測試水庫真正放水時，能確實透過電信業者向指定地區內的手機廣播發送告警訊息，第一時間提醒民眾遠離河床並注意安全。
北水處表示，發送訊息共1則，含中英文內容，演練當天如民眾手機警報音響起，會顯示演練文字，水庫是配合演練發布警訊通知，並未實際放水洩洪，請民眾不用慌張。
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