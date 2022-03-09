萬大線環差今五次初審 土城民代要求市府道歉

捷運萬大線今下午於環保署進行環差初審第五次會議，由於LG11站從原高架於土城站上方，轉為使用一旁金城公園土地，除公園面積減少，許多老樹也將被砍除，引發在地居民不滿。新北市議員參選人、前土城市民代表曾進益，要求北捷及新北市府出面道歉，新北捷運局則表示考量施工可行性因此調整，並獲一旁學校支持。

新北市議員參選人曾進益表示，捷運萬大樹林線LG11站案2016年公展完成，原計畫是直行於金城路上，卻「捨直取彎」蓋在一旁公園內。如此重大改變卻未先與居民溝通。對於居民生活與環境影響甚鉅重大工程，政策調整竟如此便宜行事，官僚心態讓人難以接受。

他說，北捷一直以施工便利與安全為由，企圖說服居民接受繞進金城公園的方案。面對公園將消失水泥化、百餘棵的老樹面臨砍除、生態景觀被破壞。未來營運期間振動與噪音的長期影響。居民需要的是重新檢討，而不是框限在「捨直取彎」架構下，進行討價還價。

曾進益下午將偕居民與公民團體至環保署抗議，並要求北捷、新北市府對於過去調查規劃不周以及便宜行事變更設計向居民表達正式歉意，並就原案重新發展可行性方案。

新北市捷運局則說，LG11站原於綜合規劃階段設置於板南線土城站正上方，經北市捷運局於設計階段詳細評估，因原方案高架站體基礎與營運中地下板南線土城站結構衝突，涉及營運安全，考量工程施工可行性、優先使用公有地減少使用私地等因素，因此調整LG11站設站位置。

捷運路線段部分，北市捷運局依據民眾與專家學者建議，評估調整線形、以加大與土城國小教室間的距離外(原距離10.4公尺增加至17.7公尺)，並保留土城國小周界既有圍牆，減少部分施工及後續營運噪音，亦已在軌道面設置浮動式道床及在高架橋兩側設置雙弧形隔音牆。經北市捷運局去年9月與土城國小家長會說明獲支持，土城國小也在去年10月函文原則同意，並提供捷運興建所需使用部分學校用地。

捷運局表示，新北捷運局與北市捷運局多次與地方民眾及民意代表說明原規劃方案與設計方案之差異及原規劃方案對營運中板南線之安全有重大影響之困難。後續將持續與地方民眾溝通說明，降低地方民眾疑慮。