新北市府斥資300萬 改善三重大智公園步道

新北巿三重區大智公園設立已24年，公園步道長達196公尺，設備老舊，環境雜亂無章，下雨天甚至會積水，多次有行人滑倒，經新北市議員王威元爭取，市府斥資300萬由公所重鋪換新衫，打造無礙人行環境，提供民眾散步、休憩新選擇。

大智公園位於大同北路上(大智街旁)，面積約0.4公頃，是三重市民經常來散步、休憩的場域，不過公園內步道老舊，甚至有部分路段沉陷，雨天易有積水，常有民眾不慎滑倒，居民憂心長者會因此受傷。

王威元與地方里長郭晉、李宗霖、李榮欽、賴樹林努力爭取，終於獲得民政局補助200萬經費及公所100萬經費，來改善公園步道與周邊環境。

三重區長陳奇正表示，此次共改善了196公尺步道，他們特別採用高壓磚鋪設，增加使用強度，並藉此機會提升公園整體景觀，步道周邊也強化了排水功能，創造安全、舒適的人行環境。

陳奇正指出，環狀步道的改善串連了共融遊具及慈暉雕像，在空間上有更多變化及層次感，受惠民眾約有5個里的里民，超過萬人，提供民眾更舒適、安全及友善的空間，歡迎市民朋友們一同參與體驗。