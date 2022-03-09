新北市府斥資300萬 改善三重大智公園步道
新北巿三重區大智公園設立已24年，公園步道長達196公尺，設備老舊，環境雜亂無章，下雨天甚至會積水，多次有行人滑倒，經新北市議員王威元爭取，市府斥資300萬由公所重鋪換新衫，打造無礙人行環境，提供民眾散步、休憩新選擇。
大智公園位於大同北路上(大智街旁)，面積約0.4公頃，是三重市民經常來散步、休憩的場域，不過公園內步道老舊，甚至有部分路段沉陷，雨天易有積水，常有民眾不慎滑倒，居民憂心長者會因此受傷。
王威元與地方里長郭晉、李宗霖、李榮欽、賴樹林努力爭取，終於獲得民政局補助200萬經費及公所100萬經費，來改善公園步道與周邊環境。
三重區長陳奇正表示，此次共改善了196公尺步道，他們特別採用高壓磚鋪設，增加使用強度，並藉此機會提升公園整體景觀，步道周邊也強化了排水功能，創造安全、舒適的人行環境。
陳奇正指出，環狀步道的改善串連了共融遊具及慈暉雕像，在空間上有更多變化及層次感，受惠民眾約有5個里的里民，超過萬人，提供民眾更舒適、安全及友善的空間，歡迎市民朋友們一同參與體驗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言