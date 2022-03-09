北市府提「淨零排放」草案 推公務車、市區公車電動化

北市府日前召開市政會議，通過「台北市淨零排放管理自治條例（草案）」，並送北市議會審議。草案內容設定各部門碳排上限，加強管制公有建築能源耗用，2023年公務機車、2030年市區公車與公務汽車全面電動化，減少或禁用一次性餐具和包裝，最後納入海綿城市措施，於重要生態敏感地、脆弱度和災害緩衝區進行研究調查，並設定2050年淨零排放目標。

北市環保局表示，淨零排放條例草案扣合智慧零碳建築、綠運輸低碳交通及全循環零廢棄三大路徑，推動住商、運輸及廢棄物部門深度減碳；另為強化氣候韌性，特設調適專章。

立法重點包括「設立減碳目標入法、推動碳預算制度」，北市府提高2030年減碳至30%、2040年減碳65%，2050淨零排放目標，推動「碳預算｣，設定各部門碳排放上限，成立氣候變遷因應推動會，整合、協調及監督各部門溫室氣體減量及氣候變遷調適進程。

條例中也明訂成立氣候轉型基金，協助產業轉型。因推動淨零排放易影響市民、社區、中小企業權益，為維持社會經濟發展及促進產業轉型，將設氣候轉型基金，專款專用於氣候變遷調適、溫室氣體減量、照顧氣候轉型弱勢，確保公正轉型。

在建築物部分，草案明定北市公有建築及一定規模之建築物應公開標示建築能源耗用資訊，並自2030年起加強管制，提升建築能源效率，預估至2050年需再節電27%。

草案也要求公務機車2023年、市區公車及公務汽車2030全面電動化，統整推廣電動車配套措施，包含公部門廣設電動車充電系統，設置電動或氫能運具停車位，逐步推動低碳交通區，提高綠運輸使用比例，降低交通運輸排碳量。

日常生活部分，草案明定減用及禁用一次性用品、餐具、包裝付費使用及全面禁用、要求公、私場所設置環保容器循環系統，以推動垃圾減量及資源循環；另為增加綠電、拓展循環經濟，既有老舊焚化廠應升級為高效綠能發電廠及環保綠能循環園區，引進碳捕捉利用設備，減少廢棄物溫室氣體排放。

最後草案要求市府應對全市土地使用、重要生態敏感地、脆弱度、災害緩衝區及滯洪地等事項進行研究調查，並定期檢討都市計畫、土地使用分區、基礎維生設施設計或功能，提升城市韌性，並納入海綿城市措施，北市應普設透水鋪面、雨水貯留及回收設施，降低淹水危機和減緩熱島效應。