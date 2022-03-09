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19日啟動清明掃墓防疫 新北鼓勵提前掃墓或採線上追思
距離清明節還有不到一個月，新北市民政局表示，將從3月19日至4月5日祭出相關防疫措施，提醒民眾可提前掃墓，或是以線上方式進行追思，民政局指出，若今年連假期間天氣好，會有不少人在連假去掃墓。
民政局說明，為因應疫情，新北市對於公立納骨塔及公墓將於3月19日至4月5日祭出相關防疫措施，包含：一、取消或延後今年清明法會，清明節當日改由區長替代民眾向先人表達敬意與追思。二、搭設戶外開放式棚架，以維持社交距離。三、進塔者及搭乘接駁專車者，須配合戴口罩，酒精消毒，量額溫。四、現場加強張貼宣導標語，定時廣播提醒民眾勿久留，縮短入塔時間。另外視疫情狀況，隨時滾動式修正。
民政局長柯慶忠表示，距離清明掃墓還不到一個月，下周開始陸續有民眾會去掃墓，前2年因為疫情嚴峻， 鼓勵民眾以線上方式追思，減少去納骨塔掃墓，今年連假如果天氣好，就會有很多民眾去掃墓，殯葬處跟區公所在防疫清明掃墓專車跟納骨塔相關設施都會將消毒做到位，呼籲民眾可提早掃墓或是以線上的方式追思，若一定要到現場，務必要做好相關防疫工作。
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