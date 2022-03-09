19日啟動清明掃墓防疫 新北鼓勵提前掃墓或採線上追思

距離清明節還有不到一個月，新北市民政局表示，將從3月19日至4月5日祭出相關防疫措施，提醒民眾可提前掃墓，或是以線上方式進行追思，民政局指出，若今年連假期間天氣好，會有不少人在連假去掃墓。

民政局說明，為因應疫情，新北市對於公立納骨塔及公墓將於3月19日至4月5日祭出相關防疫措施，包含：一、取消或延後今年清明法會，清明節當日改由區長替代民眾向先人表達敬意與追思。二、搭設戶外開放式棚架，以維持社交距離。三、進塔者及搭乘接駁專車者，須配合戴口罩，酒精消毒，量額溫。四、現場加強張貼宣導標語，定時廣播提醒民眾勿久留，縮短入塔時間。另外視疫情狀況，隨時滾動式修正。