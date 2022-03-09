傳中央卡大巨蛋不發評定書 北市：施做符合營建署函釋

大巨蛋在台北市長柯文哲任內恐難剪綵，根據大巨蛋BOT案最新公文，北市府與營建署仍就大巨蛋B1是否能當「避難層」僵持不下。對此，遠雄今回應，公司全依各機關要求補件且審查通過，就差評定書，盼能加緊腳步；北市府則說，營建署去年4月就說避難層不限地面層，大巨蛋依照缺失改正，調整避難層無B1。

台北大巨蛋為下沉式棒球場，最早避難層規畫在1樓，但遠雄把避難層改在B1，2015年北市府以遠雄不按圖施工為由勒令停工，歷經5年多終於在2020年8月復工，去年11月北市府甚至直接認定B1就是避難層。

不過根據營建署3月2日發文給北市都發局的公文內容，中央雖然同意「地下一層就是避難層」，但又質疑過去會議曾認定1樓（地面層）才是避難層，追問北市府態度轉變得理由，要求補充說明，在柯文哲任內台北大巨蛋恐怕很難剪綵、開幕。

對此，遠雄發言人楊舜欽表示，營建署之前講過避難層認定不限地面層，才依照各主管機關要求的內容進行補件，目前台灣建築中心已審查通過，就剩中央發放評定書，委員審查非常仔細，比竟該案較敏感，委員意見都有一一回覆，但目前都沒動靜，希望能夠加緊腳步。

至於是否會延誤竣工時間？楊舜欽說，原定今年第二季末到第三季初能拿到使用執照，目前仍依照工期計畫施做，沒有調整工期，都在進度之內。

北市府回應，營建署去年4月8日舊來函解釋，說明避難層不限於1樓（地面曾），同年11月都發局同意大巨蛋B1做為避難層。至於為何都發局態度前後不一，主因是遠雄在第三次變更設計發現缺失，因此依照缺失來進行改正，調整避難層為地下一層，符合營建署函釋。