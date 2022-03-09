快訊

大S新婚丈夫具俊曄抵台 商務通關入境直奔防疫旅館

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北生育獎勵3措施年初實施 已262個家庭受惠

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
中和區的胡先生喜獲雙胞胎麟兒，分別為第3名及第4名子女，獲領6萬元。圖／新北民政局提供
中和區的胡先生喜獲雙胞胎麟兒，分別為第3名及第4名子女，獲領6萬元。圖／新北民政局提供

新北市今年推出3項生育獎勵金措施，包括新生兒放寬併計北北基桃設籍、保障同婚配偶收養他方所生子女申領權益，及第3胎以上皆可申領3萬元生育獎勵金。統計至2月底，生育第3胎以上獲補助3萬元達256人，加上其他兩項，共有262個家庭受惠。

民政局長柯慶忠表示，新北市每年出生人數約佔全國16%，生育獎勵金補助人數也是全國最多，截至2月底，生育獎勵金總補助人數3591人，較去年同期3456人增加135人，成長3.91%。

戶政科長于英美表示，今年生育獎勵金新制，鬆綁以往最讓父母困擾的設籍10個月期間條件，避免因工作或買房設籍而錯失領取補助機會，也保障同性家庭請領權益，及提高第3胎以上補助3萬元，並提醒民眾，如符合申領資格，請於新生兒出生之次日起1年內，向新北市任一戶所提出申請。

新店陳先生說，去年剛把戶籍從臺北市文山區遷至新北市新店區，女兒今年1月出生，至戶所辦理出生登記時才知道有此項新措施，成為新店戶所首例併計戶籍的受益者。

來自澳門的新住民談小姐，與臺灣配偶陳小姐婚後產下一對龍鳳胎，陳小姐不僅透過法院裁定認可收養小孩，至戶所辦理收養登記時，後續還請領新北市生育獎勵金4萬元。

中和區的胡先生喜獲雙胞胎麟兒，分別為第3名及第4名子女，獲領6萬元；瑞芳區的5寶媽粘小姐，今年2月生下第5胎，對於第3胎以上生育獎勵金提高至3萬元很有感，確實減輕不少負擔。

生育 收養

延伸閱讀

新店「地政專車」巡迴服務10日到坪林 供民眾辦理業務

不用怕被拖吊了！新北校園周邊將增設家長接送停車格

新北防疫計程車貼標示 提醒民眾勿攔車搭乘

雙溪春耕「插秧趣」 推動有機農業成亮點

相關新聞

新北生育獎勵3措施年初實施 已262個家庭受惠

新北市今年推出3項生育獎勵金措施，包括新生兒放寬併計北北基桃設籍、保障同婚配偶收養他方所生子女申領權益，及第3胎以上皆可...

大S閃婚全台瘋玩20年未換號梗 議員也摻一腳

藝人大S昨宣布閃電結婚，能和老公具俊曄重新接上線，是因20多年的手機舊號碼從沒換過，大S破鏡重圓消息，全台各地開始瘋玩「...

北市府提「淨零排放」草案 推公務車、市區公車電動化

北市府日前召開市政會議，通過「台北市淨零排放管理自治條例（草案）」，並送北市議會審議。草案內容設定各部門碳排上限，加強管...

19日啟動清明掃墓防疫 新北鼓勵提前掃墓或採線上追思

距離清明節還有不到一個月，新北市民政局表示，將從3月19日至4月5日祭出相關防疫措施，提醒民眾可提前掃墓，或是以線上方式...

傳中央卡大巨蛋不發評定書 北市：施做符合營建署函釋

大巨蛋在台北市長柯文哲任內恐難剪綵，根據大巨蛋BOT案最新公文，北市府與營建署仍就大巨蛋B1是否能當「避難層」僵持不下。...

宗博館實境遊戲「未竟之旅」廣受好評 已有近300人預約

逛博物館體驗再升級，位於新北永和的世界宗教博物館推出實境遊戲「未竟之旅」，自年初開展至二月底已經有近300人預約報名。館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。