新北生育獎勵3措施年初實施 已262個家庭受惠

新北市今年推出3項生育獎勵金措施，包括新生兒放寬併計北北基桃設籍、保障同婚配偶收養他方所生子女申領權益，及第3胎以上皆可申領3萬元生育獎勵金。統計至2月底，生育第3胎以上獲補助3萬元達256人，加上其他兩項，共有262個家庭受惠。

民政局長柯慶忠表示，新北市每年出生人數約佔全國16%，生育獎勵金補助人數也是全國最多，截至2月底，生育獎勵金總補助人數3591人，較去年同期3456人增加135人，成長3.91%。

戶政科長于英美表示，今年生育獎勵金新制，鬆綁以往最讓父母困擾的設籍10個月期間條件，避免因工作或買房設籍而錯失領取補助機會，也保障同性家庭請領權益，及提高第3胎以上補助3萬元，並提醒民眾，如符合申領資格，請於新生兒出生之次日起1年內，向新北市任一戶所提出申請。

新店陳先生說，去年剛把戶籍從臺北市文山區遷至新北市新店區，女兒今年1月出生，至戶所辦理出生登記時才知道有此項新措施，成為新店戶所首例併計戶籍的受益者。

來自澳門的新住民談小姐，與臺灣配偶陳小姐婚後產下一對龍鳳胎，陳小姐不僅透過法院裁定認可收養小孩，至戶所辦理收養登記時，後續還請領新北市生育獎勵金4萬元。

中和區的胡先生喜獲雙胞胎麟兒，分別為第3名及第4名子女，獲領6萬元；瑞芳區的5寶媽粘小姐，今年2月生下第5胎，對於第3胎以上生育獎勵金提高至3萬元很有感，確實減輕不少負擔。