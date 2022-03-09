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大S閃婚全台瘋玩20年未換號梗 議員也摻一腳

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
大S靠著20年電話再度結婚，全台瘋玩20年時事梗。圖／江怡臻提供
大S靠著20年電話再度結婚，全台瘋玩20年時事梗。圖／江怡臻提供

藝人大S昨宣布閃電結婚，能和老公具俊曄重新接上線，是因20多年的手機舊號碼從沒換過，大S破鏡重圓消息，全台各地開始瘋玩「20年沒換電話」梗，從北市議員遊淑慧、高雄議員黃捷都在玩，雲林縣長張麗善也參一腳。新北市議員江怡臻、陳偉杰也藉話題在臉書PO出服務處電話，表示服務處號碼從當選後從沒換過。

電話20年未換梗，昨因大S梅開二度引發熱潮，高雄市議員黃捷再臉書說到，20年前還沒有手機，但3年來服務處電話都沒換過。北市議員游淑慧則說「20年來電話、信箱、地址、職業全都換了，唯一不變的是肉肉臉。雲林縣長張麗善也搭時事梗說，「我的電話號碼不只超過20年沒換，其實也是第一支號碼。」

包括政治人物、網紅、各何各業都搭此時事梗，一時之間佔據不少臉書版面。新北市議員江怡臻及陳偉杰藉這個話題玩梗，在臉書上PO出自己服務處的電話，並表示服務處號碼從當選以來從沒換過，呼籲民眾可以多多來電，甚至能透過LINE作24小時選民服務。

江怡臻表示，一支電話能夠連結一段感情，選民跟議員之間的關係也是這樣，平時沒事情時，兩者都不會有太多交集，但是服務處的電話、臉書、以及LINE一直暢通，只要民眾需要，隨時都可以尋求幫忙或是表達心聲。

其他議員如陳偉杰、王威元也在臉書PO出自己的電話，希望透過臉書串聯，表達對於民眾重視。其他包括新北消防局臉書「新北消防發爾麵」、三峽李梅樹博物館等在地的景點，也響應邀請民眾隨時都可以再訪，這次的電話號碼事件，讓人更加去珍惜每段緣分。

新北市議員江怡臻。圖／江怡臻提供
新北市議員江怡臻。圖／江怡臻提供

黃捷 雲林

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