宗博館實境遊戲「未竟之旅」廣受好評 已有近300人預約

逛博物館體驗再升級，位於新北永和的世界宗教博物館推出實境遊戲「未竟之旅」，自年初開展至二月底已經有近300人預約報名。館方表示，遊戲輕鬆好玩、難易度適中，獲不少玩家青睞，民眾可透過遊戲感受10種世界宗教的內涵，感受異國文化風俗與信念，彷彿出國遊歷一般，是疫情下難能可貴的體驗。

宗博館說明，實境遊戲就是「在實體環境中進行的遊戲」，館方這次攜手聚樂邦，結合場館設計與展品、手機、遊戲盒道具、故事角色扮演等新穎互動體驗，輕鬆好玩、深具挑戰性，讓博物館搖身變成真人密室逃脫的尋寶空間，開創新奇有趣的新玩法。

在「未竟之旅」遊戲中，民眾將扮演小穆，踏上閨蜜、旅遊作家薩薩曾經走過的旅程，在之中化解重重難關只求能為一生摯友完成遺作。遊戲適合2到5位朋友、情侶、家人一起探索這間有「珍藏萬千人類靈性」之稱的博物館。

宗博館展示蒐藏組主任卓靜美談到，遊戲源起是2年前申請到文化部的博物館數位化補助專案，當時鎖定年輕人為目標觀眾，希望透過近年很夯的實境解謎線上遊戲，創造導覽博物館的另類形式。

據聚樂邦網站介紹，遊戲過程超越宗教藩籬，展示10種世界宗教的藝術、文化與智慧，館藏包括一件華麗的印度新娘腳飾、一本歷經滄桑的伊斯蘭古籍，一張張表情生動的神道教面具，或是來自埃及底比斯高官的棺木等，在風格迥異卻兀自美麗的精巧文物間，深入探索來自異國的文化風俗與信念。

玩家洪琇瀅分享，藉由一盒實境遊戲就可飛遍全球9國名景，「未竟之旅」謎題難易度及挑戰性適中，雖然有點小卡關，但仍相當好玩有趣。輔仁大學宗教學研究所研究生王兆立表示「宗博館根本就寶藏！」，這次新奇的遊戲解謎方式很特別，為找到答案過關，開始會專注以前不會注意的細節，意外發現展場許多設計巧思及代表意義，也反思自己的生命歷程。