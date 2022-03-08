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鼓勵婦女子宮頸抹片篩檢 新北送吹風機等好禮

中央社 / 新北8日電

新北衛生局今天表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，去年婦女接受子宮頸抹片篩檢人數大降14%。為鼓勵婦女篩檢，即日到各衛生所篩檢就可拿到吹風機等好禮。

衛生局今天發布新聞稿指出，因受疫情影響，降低市民到醫療院所篩檢意願，新北市去年雖有33萬多名婦女接受子宮頸癌篩檢，但相較109年，篩檢人數減少了4萬5000餘人，降低14%。

衛生局表示，提早發現可提早治療，去年透過子宮頸抹片檢查發現異常個案1255人，其中確診後發現罹癌536人，確診率為千分之1.61，均已協助後續轉介治療。

衛生局表示，為鼓勵婦女踴躍接受篩檢，30歲以上未曾篩檢或是36歲以上且超過6年未進行抹片篩檢的婦女，即日起到全市29區衛生所接受篩檢，即可領取吹風機或超商新台幣200元商品卡等好禮，數量有限，送完為止。

衛生局 子宮頸癌 新北

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