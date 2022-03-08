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他在中和遭3女性參選人夾擊 婦女節趕緊打照顧女性政績

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員張志豪是民進黨中和區議員初選唯一男性參選人，對於婦女票的爭取似乎也顯得相當緊張，他今天特別發文祝賀婦女節，同時感謝志工媽媽。圖／取自張志豪臉書
新北市議員張志豪是民進黨中和區議員初選唯一男性參選人，對於婦女票的爭取似乎也顯得相當緊張，他今天特別發文祝賀婦女節，同時感謝志工媽媽。圖／取自張志豪臉書

民進黨在中和區議員初選陷入4搶3激戰，新北市議員張志豪是該區唯一男性參選人，對於婦女票的爭取似乎也顯得相當緊張，他今天特別發文感謝志工媽媽，還強打過去打造婦女友善就業環境，盼從中脫穎而出。

今天是38婦女節，總統府前秘書長蘇嘉全辦公室主任張嘉玲今在臉書發文表示「世界上最強的生物就是女人，可以柔弱可以堅強！可以彎腰可以昂首！」並對所有女性獻上祝福。而張志豪則是民進黨在該區唯一男性參選人，他今日也不忘發文，分享特地準備美食、蛋糕及鮮花，送給志工媽媽們表達感謝之意，並祝賀大家婦女節快樂。

張志豪表示，這次中和區黨內議員初選，他要與三位優秀的女性競爭，所以他要拿出最大的拚勁及政績來爭取選民認同，才能在女性強敵環伺中脫穎而出。他提到，他自己過去除要求勞工局提供更完善就業資源，打造婦女友善就業環境外，也為中和爭取超過6.5億的建設，並與江永昌委員聯手拚出重啟漳和濕地、中山路人行道電箱移置與興建十秀活動中心等政績。

張志豪補充，國際婦女節的起源於20世紀初女性工人走上街頭爭取權益，經過多年努力，現今女性權益包含婦女參政權在內，都獲得大幅改進，全世界各行各業都出了相當多的優秀女性，台灣甚至選出第一位女總統，不少女性運動員也在去年東奧奪得佳績，已成為社會不可或缺的力量。

民進黨在中和區議員初選陷入4搶3激戰，該區僅有一名男性參選人，婦女票似乎競爭更加激烈，總統府前秘書長蘇嘉全辦公室主任、該區議員參選人張嘉玲今在臉書發文祝賀婦女節。圖／取自張嘉玲臉書
民進黨在中和區議員初選陷入4搶3激戰，該區僅有一名男性參選人，婦女票似乎競爭更加激烈，總統府前秘書長蘇嘉全辦公室主任、該區議員參選人張嘉玲今在臉書發文祝賀婦女節。圖／取自張嘉玲臉書

婦女節 民進黨

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