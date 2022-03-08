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新店「地政專車」巡迴服務10日到坪林 供民眾辦理業務
為服務較為偏遠居民辦理地政相關業務，新北新店地政事務所「地政專車」將於10日開至坪林，現場除提供地政相關業務辦理外，還有填問券抽好禮等活動，讓當地民眾免於往返奔波之辛勞。
新店地政事務所說明，地政專車將於10日開至坪林區水柳腳公共托老中心，民眾若要辦理地政業務諮詢、代收登記案件、核發地籍謄本、跨所代收檔案應用申請案件及地籍異動即時通申請等地政相關業務，可於上午9時30分至11時前往辦理。
新店地政事務所表示，這次為服務偏遠轄區民眾，免除民眾往返奔波之辛勞，特別推出「地政專車」服務走入人群，以行動辦公的作業方式，來實踐「便利新店好貼心，地政服務最用心」的服務理念，為民眾提供便利且專業的地政服務，另有檔案應用宣導及填問卷送好禮活動，歡迎民眾參與。
新店地政事務所提到，歡迎民眾加入新店地政LINE官方帳號「@761zcyue」好友，將能體驗24小時貼心服務，民眾只要輸入想查詢之地政相關資訊關鍵字，即可立即獲得回覆，還有地政法規新訊或最新便民服務措施隨時推播，歡迎您多加利用，享受零距離零時差的自動化服務。
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