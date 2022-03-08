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愛心大平台待用餐 汐止弱勢民眾憑券取餐

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市「好日子愛心大平台待用餐平台」持續推動，汐止區公所媒合六間在地餐飲店家提供愛心待用餐。 圖／觀天下有線電視提供
新北市「好日子愛心大平台待用餐平台」持續推動，汐止區公所媒合六間在地餐飲店家提供愛心待用餐。 圖／觀天下有線電視提供

新北市推動的「好日子愛心大平台待用餐平台」，汐止區公所媒合六間在地餐飲店家提供愛心待用餐，只要是有需要或是弱勢民眾，都可以到公所或是社福中心領取餐券，今(8)日汐止區長陳健民也到配合店家關心，感謝配合推動愛心待用餐。

新北市政府社會局去年推出「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」，匯集各區餐飲業者提供待用餐，讓有需要的民眾能就近取用，度過艱難的日子，而今年為了關懷協助弱勢民眾餐食需求，將以「餐券」方式持續推動待用餐。

汐止區長陳健民指出，疫情期間，新北好日子愛心待用餐平台跟各地的餐飲業者一起做愛心餐的服務，今年持續推動，有需要的民眾可以到公所領取愛心待用餐券，也可以到行政中心七樓七星社福中心領取，領了券之後可以到汐止的六個店家憑券領取待用餐，只是是有急難需求的民眾都可以領取。

一家位在汐止大同路的便當店業者，一直以來都有在做愛心待用餐，幫助汐止區弱勢民眾能有一餐溫飽，今年持續加入「新北好日子愛心大平台待用餐」的行列。

店家游先生說，已經做待用餐好幾年，去年就看到新北市政府在疫情期間就已經有做一次待用餐了，所以，想說也能盡一份力量，之後因為疫情期間數量實在太多了，給的額度跟店裡頭一些愛心捐款的數量相加後有做了些權衡，有稍微休息一下子，之後公所社會課有再打電話詢問，今年要再續推新的待用餐券的活動，所以，也決定義不容辭繼續參加繼續支持。

愛心 汐止

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