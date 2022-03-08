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跨縣市合作 萬里、基隆簽收容支援協議書

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
新北市萬里區公所首次跨縣市與基隆市安樂區公所簽訂避難收容支援協議書，協助收容需要的民眾。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市萬里區公所首次跨縣市與基隆市安樂區公所簽訂避難收容支援協議書，協助收容需要的民眾。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市萬里區公所首次跨縣市與基隆市安樂區公所簽訂避難收容支援協議書，未來在彼此的轄區中，若是發生需要緊急避難收容的災害，雙方將發揮合作力量，協助收容需要的民眾。

萬里區長粘雪琴說，以往防災支援協議書都是跟在地企業或是收容的合作則是跟同縣市的區公所簽訂，不過萬里區特殊的地理位置，與基隆市就是隔壁鄰居，與安樂區更是擁有共同生活圈，因此有了促成這項合作的契機，讓兩區的防災資源更豐富，防災量能更充沛。

基隆市安樂區長林金鎮指出，這次的雙方合作，不僅僅是萬里區公所首次的跨縣市攜手，更加也是安樂區公所的第一次與外縣市公所簽訂防災支援協議書，雙方也期待這次的合作只是一個開端，未來在防災工作上能夠有更多的資源互相協助，厚實彼此的防災量能，也成為彼此最有力的防災後盾。

萬里 基隆

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