黃金博物館櫻花接力開 日式建築襯托好美

今(8)日天氣放晴，太陽公公露臉，新北市立黃金博物園區黃金館前廣場的櫻花展露頭角，粉嫩的山櫻花和吉野櫻，日式建築襯著桃色、粉色的櫻花，充滿著濃濃的日式氛圍，也吸引許多攝影好手前來拍攝礦山與櫻花的美景，歡迎遊客來此一遊欣賞美景。

春天到了，大家最期待的就是櫻花花季的來臨，除了日本的櫻花前線預報，臺灣各地也紛紛公開賞櫻祕境。現在黃金博物園區的黃金館前的櫻花已經悄悄綻放枝頭，歡迎遊客到金瓜石旅遊時，不要忘記關注博物館的櫻花們，享受櫻花樹下的浪漫。

黃金博物館館長謝文祥表示，今天天氣放晴，金瓜石出現難得的好天氣，來到博物館除了欣賞礦山美景，還有園區內種植的數十棵各種類的櫻花樹，目前花開約六成，在陽光美景襯托下，美不勝收。

即使園區內因為工程進行中，圍起了圍籬，但還是掩蓋不了櫻花嬌嫩的好氣色，館方也邀請民眾這幾天不妨趁著好天氣，來一趟礦山走走看花。