等車環境惡劣 瑞芳火車站前候車亭改善

瑞芳火車站前的公車候車亭，由於沒有遮蔽側板，風雨來襲時，座椅經常被雨水淋濕，導致長者沒地方坐著等車，且公車亭老舊會漏水，目前正在整修中，今(8)日市議員林裔綺偕同當地里長關心施工情況，預計四月底完工。

瑞芳火車站前的候車亭，使用率很高，每天都有很多民眾在等車，但是候車亭因為長年下來有出現漏水的情形，候車空間不足也導致民眾下雨時等車很困擾，議員林裔綺協助爭取候車亭空間改善，

公車一停下，民眾依序上下車，瑞芳火車站前的候車亭，每天使用的民眾很多，不少菜籃族出來買完菜後也準備搭公車回家了，目前候車亭正在進行改善作業。

龍潭里里長陳淑霞就說，感謝議員林裔綺協助和交通局溝通改善，主要是因為這座候車亭年久失修，只要下雨就會跟著漏水，加上因為等車的人每天都很多，候車空間已經明顯不足，降低民眾的候車品質。

市議員林裔綺說，針對瑞芳火車站前的候車亭缺失，已經接獲不少民眾陳情，因此特別要求交通局進行改善，不過因為腹地的限制，候車亭的寬度維持不變，深度將拓寬約四米左右，可容納更多民眾候車，避免風吹雨淋。