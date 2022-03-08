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日本311震災滿11週年 日籍學生「謝謝台灣」

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
日本在臺留學生及台北旭日扶青社於新北市淡水區老街廣場舉辦「謝謝台灣」活動，有日本傳統服飾的穿著體驗。 圖／紅樹林有線電視提供
日本在臺留學生及台北旭日扶青社於新北市淡水區老街廣場舉辦「謝謝台灣」活動，有日本傳統服飾的穿著體驗。 圖／紅樹林有線電視提供

日本311大地震引發海嘯與核災滿11週年，因此由日本在臺留學生及台北旭日扶青社，前(6)日於新北市淡水區老街廣場舉辦「謝謝台灣」活動，有日本傳統服飾的穿著體驗，希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。

三月六日於新北市淡水區老街廣場，舉辦一場謝謝台灣活動，過去台灣給予巨大的捐款，高達85億台幣，以及派遣救援隊。

台北旭日扶青社長中山尚彥表示，淡水也是一個日台友情非常重要的一個地點，更藉此說一聲非常感謝台灣的大家，過去從2012年開始，每年3月都會在台灣舉辦謝謝台灣活動，也希望藉由這個活動，讓大家知道並且了解台日友好的關係。

社長中山尚彥指出，今年活動現場除了有摺紙鶴的DIY教學活動，讓大家了解感恩的心情，更增加了彩繪小燈籠，上頭由學生畫上台日友好的彩繪圖案，最後還會排成台灣形狀，點亮燈籠，相當美麗，牆上更展示著過去台灣捐款助日本東北所建設的醫院，一旁還有日本傳統服飾的穿著體驗，許多民眾也都帶著孩子來參與，民眾表示不用出國就可以來體驗穿浴衣相當有趣，而且了解到日本對台灣的感恩之心非常有意義。

活動現場來自日本官方也派代表來到台灣出席。日台交流協會新聞文化部部長村?郁代表示，一件事情過了10年就是過去的事情，但311地震發生迄今已超過10年，這個活動仍持續舉辦，代表「日本對台灣的感謝即使超過10年也不會停止」，她要藉此向台灣的朋友說聲感謝。

淡水區長巫宗仁表示，東日本大震災為日本史上最嚴重的災情，日本遭受巨大破壞與衝擊，臺灣對日本的援助高居世界第一，展現了巨大的友誼力量，我們是永遠的朋友，希望透過臺日民間各種交流活動，持續深化兩國的友好情誼。

淡水 日本311大震

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