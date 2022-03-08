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遏止違建！北市稽查3萬戶新建案 因裝1設施違規遭拆除
台北市政府訂定「台北市政府遏止新增違章建築處理措施」，規定2015年9月1日後取得使用執照的建物在辦理產權登記移轉時，需檢附由開業建築師簽證的「無違建證明」，未提出證明且有違建者，將要求所有權人自行拆除，限期未改善者，拆除大隊將協助拆除，並收取費用。經統計，北市有3.1萬多戶未檢附證明，其中1748戶查報違建，而陽台加裝鋁窗成最大宗違建。
根據該措施，2015年9月1日取得使照建物辦理產權登記移轉時，需檢附「無違建證明」，未提供者，建管處在地政單位通報後，會派員前往查察。另新建案在領取使照後，建管處也訂定複查機制，不定期派員稽查有無違建情況，持續列管2年。
北市建管處專委鄭大川說明，北市自2015年9月1日起至今年1月31日止，總計有1340個取得使用執照的新建案，總計3萬8605戶，而統計至2月28日止，經各地政事務所通報有1萬4693戶檢附「無違建證明」，沒有檢附證明的有3萬1630戶，其中有1748戶設有違建，而陽台加裝鋁窗最大宗，占1277件。
另針對北市去年2月擬修法放寬15種違建態樣，鄭大川表示，除了陽台加窗是從頭到尾都不行外，常見住家一樓的雨披、防盜窗、圍籬、花架、冷氣室外機鐵鋁籠等輕微且民生有需要的設施，去年底經決議後，雖會拍照列管但不會強制拆除。
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