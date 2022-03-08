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供東區門戶計畫電力 北市府籲速建玉成變電所

中央社 / 台北8日電

台北市長柯文哲日前稱東區門戶計畫許多大樓被限電。台電今天澄清，是因為松湖變電所卡關導致電送不進去。北市府反駁，此處供電問題是玉成變電所負責，籲台電加速興建。

台北市內湖、南港等區供電均依賴新北市汐止超高壓變電所，台電早有意在內湖及南港分別興建松湖及玉成變電所緩解壓力，均因地方居民抗爭而卡關至今。

303全台大停電當天，柯文哲指出，東區門戶計畫中，很多大樓蓋下去都被限制電力使用量，呼籲中央面對並解決缺電問題。台電今天澄清，港湖地區有供電瓶頸是因為電送不進去，而不是電源不足，懇請市府支持23年前即規劃興建但至今尚未通過許可的松湖變電所。

台北市政府發言人陳智菡回應，柯文哲所稱的東區門戶供電問題，應由北西電網負責，台電數年前已有規畫要在此處興建玉成變電所加強供電，卻遲遲未積極向地方說明溝通，導致興建期程一再延宕，影響供電，成為阻礙地方開發的絆腳石。

陳智菡質疑，台電不思解決，卻硬扯另一個供電系統、北東電網的松湖變電所來打烏賊戰，難道是人為疏失？國營事業應誠實，勿利用專業知識製造假象愚弄人民。

台電 柯文哲

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