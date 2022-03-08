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新板特區都更夯 新北：多案開工及整合中

中央社 / 新北8日電

新北市新板特區除「國家兒童未來館」預定地外，已無建地可推案，使得特區南邊老舊公寓區域近來紛傳都更案，都更處表示，目前有多案已開工及整合中。

新北市政府都市更新處總工程司李擇仁向中央社記者表示，新板特區內除「國家兒童未來館」的特專三預定地遲未動工外，其餘建地都已蓋好蓋滿，中山路以南的特區內老舊社區，近來紛傳都更整合聲音。

他表示，中山路一段及新站路交叉口都更案，最近進行拆除及整地，預定興建地上19層、地下4層住商混合建築物，預定113年4月完工。另外，新府路以西、民安街以東及區運路以北的都更案施工中，另有民權路及區運路等地有多件都更案正進行整合中。

他表示，都更案夯的誘因主要是新板特區屬更新地區，都更案同意比率由80%調降到75%、更新單元劃定免檢討環境指標，容積獎勵也比一般都更優惠，尤其是鄰近板橋捷運站，都更獎勵上限能再提高。

他以已施工的新府路都更案為例，除了法定建蔽率50%、法定容積率300%，容積獎勵42.04%、土地使用管制基地面積規模大小獎勵20%，以及還可容積移轉36.86%，可興建地下5層、地上24層建築。

他表示，除了特區內的都更案外，特區周邊也有多件都更案動工及整合中，尤其是特區到環狀線板新站間的中山路周邊，有多處大面積工業區將進行輔導轉型，未來將朝向產業專用區供新建廠辦或變更住宅區使用，以帶動板橋整體都市發展。

都更 建築 新北

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