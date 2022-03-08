提供影像拿獎金 北市4年豪發94萬釐清894件事故肇責

為行車安全與自保，行車記錄器成為駕駛人必備品，民眾若提供事故影像協助釐清事故狀況，可獲得最高1萬元獎金。北市警局交通大隊表示，從2018年到2021年間，民眾踴躍提供影像，共協助894件事故釐清肇責，目前已核發獎勵金累積94萬4300元。

北市交通大隊表示，自2018年起，民眾若在台北市拍到致人受傷或死亡之交通事故，提供警方交通事故動態錄影檔案，經認定有助於釐清肇事原因者，依該案傷亡程度最高發給5千元獎勵金，若提供影像因而偵破肇事逃逸案件者，最高發給1萬元獎勵金。

北市交大指出，統計2018年至2021年，民眾提供影像數量逐年增多，總計已核發獎勵金94萬餘元，幫助894件交通事故當事人得以釐清肇事原因；為方便民眾提供事故影像，還建置網路上傳平台。

北市交大統計，獎勵金核發要點實施首年，符合獎勵金核發條件之案件計167件、核發獎金20萬3000元；2019年有159件、核發17萬8500元；2020年有237件、核發26萬1000元；2021年已提升至331件、核發30萬1800元，藉由熱心民眾所提供之錄影資料，協助釐清交通事故之肇事原因。

依據北市府訂定「檢舉肇事逃暨提供事故錄影資料獎勵金核發要點」，民眾幫助警方偵破肇事逃逸案件，依嚴重程度（輕傷、重傷、死亡）分別核發3000元、6000元、1萬元獎勵金；如提供他人事故關鍵影像，與既有證據無重複性，且有助釐清肇事原因，則依嚴重程度分別核發1000元、3000元、5000元獎勵金。