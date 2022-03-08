救火栓妨礙交通不改善？ 民代震怒：太霸道了

台中市南區建國北路車流量大，市議員羅廷瑋接獲陳情，建國北路慢車道紅線旁設置救火栓，後方車流若不注意恐發生交通憾事；自來水公司卻要交通局先調整號誌燈，再行改善，讓羅現場震怒，「太霸道了！」經協調，交通局最快8月動工將號誌燈內縮、自來水公司允諾6月將救火栓地下化，還給騎士安全無虞的路況。

昨天羅廷瑋與相關局處到場會勘，除了救火栓在慢車道，其前方5公尺處還設有交通號誌燈與管理燈箱，皆緊靠車道，常造成騎車族閃避困擾。

羅廷瑋說，會勘過程中，多次看見機車騎士與救火栓距離超近，自來水公司卻堅持「交通局調整號誌燈位置再行改善」，讓他忍不住在現場震怒，自來水公司枉故人命，難道要發生交通事故才願意調整嗎？

經多方協商，交通局為保護用路人安全，最快8月將交通號誌燈與管理燈箱移至適當處；自來水公司表示，預計6月改善為地下式救火栓。

至於交通號誌燈、管理燈箱與救火栓遷移位置，恐涉及土地所有權人同意，羅廷瑋表示，他將優先尋找市府綠地放置，避免日後私人土地紛爭。

羅廷瑋指出，建國北路為十米寬的重要幹道，是往來中山醫院及烏日高鐵站必經之處，因路面不不寬，因此救火栓設置點相當突兀，稍不為注意，駕駛或用路人極有可能造成車禍。