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體驗職業婦女的早晨 連勝文攜林鼎超拚90秒做戰鬥早餐

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
連勝文（中）帶著林鼎超（右）、柳采葳（左）挑戰90秒做出戰鬥早餐。圖／林鼎超提供
連勝文（中）帶著林鼎超（右）、柳采葳（左）挑戰90秒做出戰鬥早餐。圖／林鼎超提供

今天是婦女節，新北市議員參選人（三重、蘆洲）林鼎超、台北市議員參選人（中山、大同）柳采葳邀請國民黨副主席連勝文，一同到家政廚房，來體驗職業婦女早晨的日常，挑戰90秒內做出戰鬥早餐

對於90秒內要完成一份早餐，林鼎超、柳采葳直呼：「太困難！」，但皆表示，平常有機會時，能吃到一份手作早餐就是一天幸福的開始。

連勝文表示，今天是婦女節，我們要透過活動表達對天下婦女的敬佩，更要來支持黨內優秀的新人參選同志，國民黨內不該再做派系畫分，大家都是國民黨系，一同為黨努力、為民眾打拼。

林鼎超指出，面對家庭、事業的蠟燭兩頭燒，政府應該提供婦女更多資源與保障，這也是今天舉辦活動的目的，希望能藉由實際體驗更去感同身受婦女的不容易。

然而針對台灣目前遇到的缺蛋危機，林鼎超也說「政府需要重視民眾的民生問題，不能讓早餐要吃幾顆蛋都變成民眾的奢望」。

柳采葳提到，在體驗過一次早餐挑戰後，完全體會到職業婦女的辛苦，民以食為天，許多婦女最在乎的就是給孩子的一天用一個健康早餐開頭，更突顯出食安的重要性。

對於朝野近日拋出的女性當兵議題，柳采葳則表示，「樂見更多民眾投入全民國防中，但女性多遠從軍，究竟是怎樣的多元參與法，還需各方討論，審慎評估。

早餐 柳采葳

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